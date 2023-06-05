Глава ИРИ описал «самый негативный» сценарий для Рунета

Зависимость от инфраструктурных технологий и превратиться в вещь в себе при создании контента — такие основные риски для Рунета назвал в интервью РБК глава Института развития интернета Алексей Гореславский

Алексей Гореславский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Среди наиболее значимых рисков для развития Рунета гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский в интервью РБК назвал зависимость от зарубежных технологий и отсутствие конкуренции в контенте.

«В моем понимании, самое сложное — это зависимость от инфраструктурной технологической базы, и преодоление этой зависимости — главная цель работы почти всех причастных структур сейчас», — отметил он.

Отсутствие конкуренции, по словам Гореславского, может привести к тому, что создание контента «превратится в вещь в себе». «Когда в прокате выходит мировой блокбастер и рядом стоит твоя картина, ты понимаешь — зритель пришел сюда, потому что на него работает огромная дистрибуция, реклама, маркетинг и т.д., а к тебе не пришел. Это очень обидно, это очень плохо, но это помогает понять, где ты находишься, где ты недорабатываешь», — пояснил глава ИРИ.

Сразу после начала специальной военной операции на Украине США, а затем ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении высокотехнологичного экспорта в Россию. Это сделало невозможным поставки различной техники и комплектующих, а также ограничило возможность их производства российскими дизайн-бюро на привычных для них мощностях. В частности, разработчики российских процессоров потеряли возможность производить их на тайваньской фабрике TSMC. О прекращении поставки продукции заявило большинство западных производителей техники, в том числе Dell, Apple, Intel, Nvidia и многие др. Однако частично она продолжает поступать в Россию по схеме параллельного импорта (то есть без разрешения правообладателя).

В свою очередь, крупнейшие мировые кинопроизводители, в том числе голливудские студии Warner Bros., Sony, Disney, Universal и Paramount отказались выпускать свои новинки в России. Были отменены местные премьеры продолжений «Бэтмена», анимационных «Миньонов» («Миньоны: Грювитация»), «Топ Гана» («Топ Ган 2: Мэверик»), «Парка Юрского периода» («Мир Юрского периода: Господство»), «Фантастических тварей» («Тайны Дамблдора») и других картин, собравших миллионы долларов в мировом прокате. Летом из библиотек онлайн-кинотеатров начали пропадать и старые фильмы и сериалы иностранного производства.

Аналогичным образом действовали западные разработчики игр. При этом часть российских разработчиков закрыли местные юрлица и распустили сотрудников, например Game Insight (среди проектов — Paradise Island, «Аэропорт-Сити», «Туземцы» и др.) и Plarium (Raid: Shadow Legends, Terminator Genisys: Future War и др.).

В то же время Алексей Гореславский отметил, что «практика последнего года показывает, что пользователь готов перестроиться». «Есть достойные российские сериалы, которые смотрят на российских платформах, их доля системно растет. Или, например, такое знаковое явление, как выход игры Atomic Heart. Понятно, что они пять лет готовились к этому и выпускали на мир, не только на Россию. Но пользователь-то в России с удовольствием в эту игру стал играть и погрузился в нее по полной программе», — указал Гореславский.