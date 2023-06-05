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Хинштейн исключил «интернет по паспорту» в обозримом будущем

Депутат Хинштейн: в Госдуме не готовят законы о пользовании интернетом по паспорту
Вход в Сеть по паспорту в обозримом будущем не ожидается, утверждает депутат. Ранее его коллега Свинцов сообщил об обсуждении этой меры со специалистами
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Госдуме не готовят инициативы о доступе в интернет по паспорту, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Уже принято много законов для того, чтобы цифровая среда была комфортной и более-менее безопасной, чтобы здесь не были в почете оскорбления, буллинг и фейки. Многое еще предстоит, но не вход в интернет по паспорту (по крайней мере, в обозримом будущем)», — отметил депутат.

По его мнению, идентификация в Сети — это «вопрос удобства, а не принуждения», и заставлять пользователей верифицироваться будет неправильно.

Однако в скором будущем, вероятнее всего, сложится тренд, продиктованный самими пользователями: когда те, кто не верифицировался, «просто не смогут быть полноценными участниками процесса», считает Хинштейн. Тогда «верификация станет не навязанным правилом, а частью культуры общения», утверждает он.

Таким образом депутат отреагировал на публикацию под названием «Забудьте про анонимность: в РФ хотят сделать интернет по паспорту». В ней приведен комментарий заместителя Хинштейна по комитету Андрея Свинцова. В эфире радиостанции «Говорит Москва» тот выразил мнение, что вскоре окажется «выгоднее для всех иметь абсолютно прозрачный интернет». «Будет какой-то персональный идентификатор, который будет говорить о том, кто стоит за этим аккаунтом. Будет прописываться определенный код, через который спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом», — пообещал Свинцов.

Депутат сообщил, что разговор об этом шел со специалистами из МГУ и Минцифры, и стало понятно, что придется изменить нынешнюю технологию, когда в Сеть можно попасть с анонимных устройств. «Это будет выглядеть так: вы попадаете в защищенный интернет, только заранее зарегистрировавшись в нем. Вы регистрируетесь по паспорту, получаете аналог доменного имени, и с этим идентификатором вы с любой точки мира заходите в защищенную часть интернета. Будет единый оператор, который оперирует всеми нашими персональными данными», — прогнозирует Свинцов.

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Насчет «интернета по паспорту» в начале июня высказывался и сам Хинштейн. Депутат отметил, что подход самомодерации и удаления негативного контента должен распространиться на все площадки, а не только на соцсети. Он выразил мнение, что только «интернет по паспорту» позволит полностью удалить из Сети подобные материалы и сделать ее абсолютно безопасной. Но если доступ в сеть анонимный, то тогда уровень правопорядка зависит не от числа преступлений, а от «умения властей их раскрывать», отметил депутат.

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Интернет верификация Госдума Александр Хинштейн
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