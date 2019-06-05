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Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег
Товарищи по работе имели возможность узнать о размере зарплаты, годовых бонусах, банковских реквизитах либо паролях своих коллег, выяснили в «Лаборатории Касперского»
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Лаборатория Касперского», которая исследовала привычки людей на работе.

Исследование, названное «Цифровой бардак», провела в декабре 2018 года — январе 2019-го по заказу «Касперского» компания OnePoll. В ходе опроса изучалось, как одни и те же привычки влияют на человека в быту и на работе. В опросе приняли участие 7 тыс. сотрудников различных организаций по всему миру. В России участниками опроса стали 500 человек.

Как отметили в компании, на корпоративных серверах хранится множество личной информации, утечка которой может привести к ухудшению отношений в коллективе, киберинцидентам и даже штрафам от регуляторов за несоблюдение законов о защите информации. По подсчетам «Лаборатории», только 28% пользователей постоянно проверяют, кто еще имеет доступ к документам и сервисам, с которыми они работают, а также вносят необходимые для обеспечения безопасности изменения.

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Один из способов обезопасить данные внутри компании — блокировка доступа к корпоративным папкам и сервисам для тех сотрудников, которые увольняются или переходят в другой отдел. Это делают совсем немногие, установили эксперты «Касперского».

«Нехватка политик, необходимых для регулирования прав доступа, приводит к тому, что документы хранятся и перемещаются внутри и вне компании без должного контроля», — констатировано в их сообщении.

Руководитель направления продаж «Лаборатории Касперского» для малого и среднего бизнеса Тимур Бигулов назвал такое явление цифровым бардаком, уточнив, что оно наиболее свойственно для небольших компаний, где приоритетом является рост бизнеса, а не безопасность.

«В большинстве случаев сегодня работа в офисе подразумевает использование конфиденциальной информации. Чтобы защититься от возможных рисков, компаниям следует повышать цифровую грамотность сотрудников и внедрять политики, которые позволяют разграничивать права доступа», — заключил он.

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Исследование «Цифровой бардак» (Digital Clutter) проводилось в декабре 2018 года — январе 2019-го компанией OnePoll по заказу «Лаборатории Касперского». В ходе опроса изучалось, как одни и те же привычки влияют на человека в быту и на работе. В опросе приняли участие 7 тыс. сотрудников организаций по всему миру. В России было опрошено 500 человек. В представленном тексте приведена российская статистика.

Автор: Анна Трунина
Теги: Евгений Касперский, «Лаборатория Касперского», личные данные ..., кибербезопасность
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