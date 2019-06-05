Почти половина россиян сумела узнать личные данные своих коллег

Товарищи по работе имели возможность узнать о размере зарплаты, годовых бонусах, банковских реквизитах либо паролях своих коллег, выяснили в «Лаборатории Касперского»

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Почти половина россиян (44%) хотя бы однажды видела на работе конфиденциальные данные своих коллег. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Лаборатория Касперского», которая исследовала привычки людей на работе.

Исследование, названное «Цифровой бардак», провела в декабре 2018 года — январе 2019-го по заказу «Касперского» компания OnePoll. В ходе опроса изучалось, как одни и те же привычки влияют на человека в быту и на работе. В опросе приняли участие 7 тыс. сотрудников различных организаций по всему миру. В России участниками опроса стали 500 человек.

Как отметили в компании, на корпоративных серверах хранится множество личной информации, утечка которой может привести к ухудшению отношений в коллективе, киберинцидентам и даже штрафам от регуляторов за несоблюдение законов о защите информации. По подсчетам «Лаборатории», только 28% пользователей постоянно проверяют, кто еще имеет доступ к документам и сервисам, с которыми они работают, а также вносят необходимые для обеспечения безопасности изменения.

Один из способов обезопасить данные внутри компании — блокировка доступа к корпоративным папкам и сервисам для тех сотрудников, которые увольняются или переходят в другой отдел. Это делают совсем немногие, установили эксперты «Касперского».