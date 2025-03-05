Ранее неизвестную картину Васнецова продадут на аукционе

Московский аукционный дом выставит на торги ранее неизвестное полотно Виктора Васнецова. 22 года назад эту картину тогда еще не установленного авторства продали на Sotheby’s за $50 тыс. Сейчас ее эстимейт составляет $1,5 млн

Картина Виктора Васнецова «Богомольцы» (Фото: Московский аукционный дом)

Картину «Богомольцы», которая оказалась ранней работой Виктора Васнецова, продадут на торгах Московского аукционного дома, сообщили РБК в пресс-службе дома. Ожидаемая стоимость лота составит $1,5 млн. Стартовая цена для всех лотов на торгах Московского аукционного дома составляет 1 тыс. руб. Торги пройдут 16 марта.

Как определяется ожидаемая стоимость лотов Эстимейт, или ожидаемая стоимость того или иного предмета на аукционе, определяется до начала торгов. Этот показатель формируется на основании состояния лота, его уникальности и других критериев и отражает сумму, за которую текущий владелец и эксперты будут готовы продать лот. В некоторых случаях лот продается ниже эстимейта, но чаще всего эстимейт и оказывается итоговой суммой продажи, хотя при реализации особо ценных предметов она может быть выше.

Чем известна картина

В 2003 году картина маслом на холсте «Богомольцы» была приобретена на аукционе Sotheby’s за $50 тыс., отмечают в пресс-службе Московского аукционного дома. Лот был там представлен как работа неизвестного автора второй половины XIX века. В том же году полотно передали на экспертизу в Русский музей, эксперты которого и атрибутировали его. Работа оказалась утерянным произведением раннего периода мастера и одной из вариаций полотна «Нищие-певцы» 1873 года.

Публика впервые увидела «Богомольцев» в 2024 году в Русском музее на юбилейной выставке к 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова. Полотно останется там до конца марта 2025 года, после его передадут победителю аукциона.

Путь картины до торгов на Sotheby’s в 2003 году неизвестен, отмечает сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий. Картина, по его словам, не подписана, но в правом нижнем углу сохранились слова: «Песни слепцовъ писаны... Парижскимь...въ Париже».

Эта подпись, а также уровень исполнения и стилистические признаки стали поводом для определения узкого круга художников, которые могли написать картину. Эксперты Русского музея, помимо Васнецова, рассматривали кандидатуры Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Поленова, Николая Дмитриева-Оренбургского и Константина Савицкого. Но в итоге было установлено авторство именно Виктора Васнецова. С вариантом «Богомольцев» он участвовал на выставке Парижского салона.

Что еще представят на аукционе

В предстоящих торгах будут участвовать более 140 лотов, отмечают в Московском аукционном доме. Одним из топ-предложений станет «Пейзаж с волами» Ивана Айвазовского, датируемый 1867 годом. По словам Подстаницкого, появление «сухопутного произведения Айвазовского» на открытых торгах — это редкость. «Работа, впечатляющая своим сюжетом и размером в полтора метра, будет представлена на торгах с эстимейтом 100 млн руб.», — уточнил он.

За 40 млн руб. организаторы аукциона планируют продать холст «Христос в терновом венце» Кузьмы Петрова-Водкина, датированный 1900-ми годами. Эта картина — первая за последние пять лет работа Петрова-Водкина, выставленная на открытые торги на российском арт-рынке, отмечают в пресс-службе. В 2019 году его «Натюрморт с сиренью» 1928 года установил новый мировой рекорд на аукционе Christie’s. Его продали за £9 млн, что стало самой высокой ставкой за последние 50 лет на торгах этого дома русским искусством.

В числе других лотов предстоящих торгов будут произведения Карла Брюллова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Сергея Виноградова, Константина Коровина и Николая Рериха. Общий эстимейт всех лотов оценивается в 1,5 млрд руб.