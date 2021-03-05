Эксперты сообщили о взломе форума «элиты» русскоязычных хакеров

Злоумышленники взломали русскоязычный форум Maza, которым пользовалась хакерская «элита». По мнению экспертов, за взломом могут стоять конкуренты или антихакерская группировка

Фото: Kay Nietfeld / EPA / ТАСС

Один из старейших русскоязычных хакерских форумов Maza взломали. Об этом говорится в отчете американской компании по кибербезопасности Flashpoint Intel, сообщил «Коммерсантъ».

Речь идет о сообществе киберпреступников и финансовых мошенников, многие из которых начали криминальную деятельность в середине 1990-х годов, отметили во Flashpoint. Злоумышленники разместили на форуме сообщение о том, что он взломан и данные пользователей утекли.

В утекшей базе данных содержатся логины, пароли, адреса электронных почт пользователей и альтернативные способы связи с ними, например контакты в ICQ, Skype, Yahoo и Msn.

Сообщения взломщиков переведены на русский язык в онлайн-переводчике, отметили эксперты. По их мнению, это может говорить о том, что форум взломали не русскоязычные преступники. «Либо это попытка направить аналитиков по ложному следу», — полагают в компании.