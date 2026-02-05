 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0
Эксклюзив

Бизнес раскритиковал инициативу ввести маркировку видеоигр по возрасту

Предложенный Мосгордумой законопроект о возрастной маркировке видеоигр может ввести избыточное и «несбалансированное» регулирование, считает Организация развития видеоигровой индустрии. В действующих законах уже есть нужные нормы
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ, объединяет представителей компаний Hobby World, Geeky House, Loudplay и других) раскритиковала инициативу Московской городской думы ввести обязательную возрастную маркировку видеоигр. Копия письма главы организации Василия Овчинникова на имя спикера столичного парламента Алексея Шапошникова имеется в распоряжении РБК.

Разработанный Мосгордумой законопроект предлагает ввести обязательную маркировку видеоигр в зависимости от возраста игрока и блокировку информации в интернете при использовании некорректной маркировки. Шапошников представил его 29 января 2026 года на слушаниях о противодействии деструктивному контенту. Поправки, по его словам, будут направлены на усиление механизмов защиты от контента, который может навредить «психике, физическому здоровью и нравственному развитию ребенка».

Разработчик отложил релиз видеоигры GTA VI еще на полгода
Технологии и медиа
Фото:Girts Ragelis / Shutterstock

В Москве, как указано в письме, расположено более 50% всех российских игровых студий. Участники индустрии призывают соблюдать аккуратность при введении новых норм и любом другом спонтанном регулировании. В качестве примера они приводят разработанный депутатами Госдумы в 2024 году законопроект о разработке и распространении видеоигр в России, который так и не дошел до первого чтения. Причиной, как указано в письме, стали «серьезный негативный резонанс» и критика профессионального сообщества и граждан. «При витринных и очень размытых формулировках о мерах поддержки он содержал в основном положения, маргинализирующие видеоигры, и противоречил новому закону «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», — говорится в письме.

Сейчас в законодательстве нет специальной нормы, которая обязывала бы разработчиков видеоигр адресно маркировать свой контент, а также норм, по которым эта маркировка бы присваивалась. Но некоторые разработчики делают это добровольно. Позиция ассоциации, как указано в письме, состоит в том, что закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» уже регулирует возрастную маркировку и доступ детей и подростков к контенту в интернете. Его требования соблюдают в том числе и разработчики видеоигр. «О случаях, когда разработчики или издатели пренебрегают этими требованиями, нам неизвестно, — указано в письме. — Более того, российский возрастной рейтинг, известный в мире как Russian Age Rating System (RARS), является самым строгим из всех мировых маркировок. В частности, игры, которые получают в Европе, Бразилии и Южной Корее рейтинг «12+», в России получают «18+».

В Госдуме предложили ввести штрафы за запрещенный контент в видеоиграх
Технологии и медиа
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Авторы письма считают, что само по себе регулирование — «естественный этап развития индустрии», но «несбалансированные решения могут не поддержать рынок, а спровоцировать его уход в серую зону и возвращение пиратства».

В пресс-службе Мосгордумы подтвердили, что письмо поступило в столичный парламент. «Информация о дальнейшей работе над законодательной инициативой, направленной на противодействие распространению деструктивного контента среди детей и молодежи, в том числе об участии в обсуждении экспертов отрасли креативных индустрий и учете их позиций, будет распространяться по мере появления», — отметили в пресс-службе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
видеоигры Мосгордума законопроект возрастное ограничение
Материалы по теме
Разработчик отложил релиз видеоигры GTA VI еще на полгода
Технологии и медиа
Только каждый седьмой участник рынка видеоигр смог получить господдержку
Бизнес
Россияне стали меньше скачивать пиратские видеоигры
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Рослесхоз включил американский клен в перечень вредных растений для лесов Общество, 09:34
На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба Общество, 09:27
Российский вратарь Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ Спорт, 09:24
После обрушения крыши в сельской школе Новосибирской области завели дело Общество, 09:19
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Гинцбург объявил об окончании испытаний вакцины против ротавируса Общество, 09:14
Нейросеть вычислила города с подешевевшими в январе новостройками Недвижимость, 09:14
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Главу управления Россельхознадзора в Приморье арестовали по делу о взятке Общество, 09:07
Когда с директора взыскивают убытки: три условия для победы в судеПодписка на РБК, 09:06
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану Политика, 09:05
Кириленко оценил баскетбольные навыки Овечкина Спорт, 09:02
Олимпийский допинг: как Игры-2026 скажутся на экономике ИталииПодписка на РБК, 09:01
В НХЛ состоялся крупнейший обмен года с участием одного из лучших россиян Спорт, 08:59
Какие навыки указать в резюме в 2026 году — рекомендации рекрутеровПодписка на РБК, 08:41