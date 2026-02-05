Бизнес раскритиковал инициативу ввести маркировку видеоигр по возрасту

Предложенный Мосгордумой законопроект о возрастной маркировке видеоигр может ввести избыточное и «несбалансированное» регулирование, считает Организация развития видеоигровой индустрии. В действующих законах уже есть нужные нормы

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ, объединяет представителей компаний Hobby World, Geeky House, Loudplay и других) раскритиковала инициативу Московской городской думы ввести обязательную возрастную маркировку видеоигр. Копия письма главы организации Василия Овчинникова на имя спикера столичного парламента Алексея Шапошникова имеется в распоряжении РБК.

Разработанный Мосгордумой законопроект предлагает ввести обязательную маркировку видеоигр в зависимости от возраста игрока и блокировку информации в интернете при использовании некорректной маркировки. Шапошников представил его 29 января 2026 года на слушаниях о противодействии деструктивному контенту. Поправки, по его словам, будут направлены на усиление механизмов защиты от контента, который может навредить «психике, физическому здоровью и нравственному развитию ребенка».

В Москве, как указано в письме, расположено более 50% всех российских игровых студий. Участники индустрии призывают соблюдать аккуратность при введении новых норм и любом другом спонтанном регулировании. В качестве примера они приводят разработанный депутатами Госдумы в 2024 году законопроект о разработке и распространении видеоигр в России, который так и не дошел до первого чтения. Причиной, как указано в письме, стали «серьезный негативный резонанс» и критика профессионального сообщества и граждан. «При витринных и очень размытых формулировках о мерах поддержки он содержал в основном положения, маргинализирующие видеоигры, и противоречил новому закону «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», — говорится в письме.

Сейчас в законодательстве нет специальной нормы, которая обязывала бы разработчиков видеоигр адресно маркировать свой контент, а также норм, по которым эта маркировка бы присваивалась. Но некоторые разработчики делают это добровольно. Позиция ассоциации, как указано в письме, состоит в том, что закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» уже регулирует возрастную маркировку и доступ детей и подростков к контенту в интернете. Его требования соблюдают в том числе и разработчики видеоигр. «О случаях, когда разработчики или издатели пренебрегают этими требованиями, нам неизвестно, — указано в письме. — Более того, российский возрастной рейтинг, известный в мире как Russian Age Rating System (RARS), является самым строгим из всех мировых маркировок. В частности, игры, которые получают в Европе, Бразилии и Южной Корее рейтинг «12+», в России получают «18+».

Авторы письма считают, что само по себе регулирование — «естественный этап развития индустрии», но «несбалансированные решения могут не поддержать рынок, а спровоцировать его уход в серую зону и возвращение пиратства».

В пресс-службе Мосгордумы подтвердили, что письмо поступило в столичный парламент. «Информация о дальнейшей работе над законодательной инициативой, направленной на противодействие распространению деструктивного контента среди детей и молодежи, в том числе об участии в обсуждении экспертов отрасли креативных индустрий и учете их позиций, будет распространяться по мере появления», — отметили в пресс-службе.