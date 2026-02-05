Бизнес раскритиковал инициативу ввести маркировку видеоигр по возрасту
Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ, объединяет представителей компаний Hobby World, Geeky House, Loudplay и других) раскритиковала инициативу Московской городской думы ввести обязательную возрастную маркировку видеоигр. Копия письма главы организации Василия Овчинникова на имя спикера столичного парламента Алексея Шапошникова имеется в распоряжении РБК.
Разработанный Мосгордумой законопроект предлагает ввести обязательную маркировку видеоигр в зависимости от возраста игрока и блокировку информации в интернете при использовании некорректной маркировки. Шапошников представил его 29 января 2026 года на слушаниях о противодействии деструктивному контенту. Поправки, по его словам, будут направлены на усиление механизмов защиты от контента, который может навредить «психике, физическому здоровью и нравственному развитию ребенка».
В Москве, как указано в письме, расположено более 50% всех российских игровых студий. Участники индустрии призывают соблюдать аккуратность при введении новых норм и любом другом спонтанном регулировании. В качестве примера они приводят разработанный депутатами Госдумы в 2024 году законопроект о разработке и распространении видеоигр в России, который так и не дошел до первого чтения. Причиной, как указано в письме, стали «серьезный негативный резонанс» и критика профессионального сообщества и граждан. «При витринных и очень размытых формулировках о мерах поддержки он содержал в основном положения, маргинализирующие видеоигры, и противоречил новому закону «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», — говорится в письме.
Сейчас в законодательстве нет специальной нормы, которая обязывала бы разработчиков видеоигр адресно маркировать свой контент, а также норм, по которым эта маркировка бы присваивалась. Но некоторые разработчики делают это добровольно. Позиция ассоциации, как указано в письме, состоит в том, что закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» уже регулирует возрастную маркировку и доступ детей и подростков к контенту в интернете. Его требования соблюдают в том числе и разработчики видеоигр. «О случаях, когда разработчики или издатели пренебрегают этими требованиями, нам неизвестно, — указано в письме. — Более того, российский возрастной рейтинг, известный в мире как Russian Age Rating System (RARS), является самым строгим из всех мировых маркировок. В частности, игры, которые получают в Европе, Бразилии и Южной Корее рейтинг «12+», в России получают «18+».
Авторы письма считают, что само по себе регулирование — «естественный этап развития индустрии», но «несбалансированные решения могут не поддержать рынок, а спровоцировать его уход в серую зону и возвращение пиратства».
В пресс-службе Мосгордумы подтвердили, что письмо поступило в столичный парламент. «Информация о дальнейшей работе над законодательной инициативой, направленной на противодействие распространению деструктивного контента среди детей и молодежи, в том числе об участии в обсуждении экспертов отрасли креативных индустрий и учете их позиций, будет распространяться по мере появления», — отметили в пресс-службе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд
ЦИК назвала дату выборов в Госдуму
Минцифры расширило «Белый список» приложений
Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России
Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное