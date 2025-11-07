Разработчик отложил релиз видеоигры GTA VI еще на полгода

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock

Американская студия Rockstar Games объявила, что переносит выход видеоигры GTA VI с 26 мая на 19 ноября 2026 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

«Приносим извинения за то, что пришлось отложить и без того долгое ожидание, однако эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и заслуживаете», — говорится в заявлении.

В студии поблагодарили фанатов игры игры за терпение и поддержку.

«Мы невероятно рады, что игроки смогут окунуться в просторы Леониды и вернуться в современный Вайс-Сити», — добавили авторы пресс-релиза.

С учетом очередного переноса разработчики опаздывают с релизом уже на год. Изначально было заявлено, что премьера состоится осень 2025 года. Речь идет о версии для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. О релизе для ПК официально до сих пор сообщения не было.

GTA VI — компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разрабатываемая с 2022 года компанией Rockstar Games. Она станет восьмой крупной игрой в серии Grand Theft Auto. События развернутся в вымышленном штате Леонида, где расположена неоновая гавань Вайс-Сити — современная версия города, знакомого по игре Grand Theft Auto: Vice City.

Гендиректор Take-Two Interactive (куда входит Rockstar Games) Штраус Зельник выразил уверенность в интервью IGN, что это был последний перенос выхода игры.

«Когда наши конкуренты выходят на рынок до того, как что-то было готово, случаются неприятности. Тем не менее я абсолютно уверен в новой дате», — сказал топ-менеджер в ответ на вопрос журналиста о вероятности выхода игры еще позже, например в 2027 году.

На днях Bloomberg сообщил об увольнении более 30 сотрудников за то, что обсуждали разработку GTA VI в групповом чате, где присутствовали не только сотрудники компании.