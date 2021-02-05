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Вслед за гендиректором Национальную медиа группу покинут 3 топ-менеджера

Из Национальной медиа группы вслед за гендиректором Ольгой Паскиной уйдут сразу три ее заместителя. Все они, как и Паскина, выходцы из холдинга «ПрофМедиа»
Елена Верман
Елена Верман (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В Национальной медиа группе продолжаются кадровые перестановки. Вслед за гендиректором Ольгой Паскиной, чей официальный последний рабочий день был 5 февраля, решение покинуть группу приняли три топ-менеджера, рассказал РБК источник на медиарынке. По его словам, в ближайшее время из холдинга уйдут первый заместитель гендиректора Елена Верман, заместитель гендиректора по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин и заместитель гендиректора по работе с персоналом Виктория Жулинская.

Верман и Янчишин подтвердили, что уходят из Национальной медиа группы. Верман уточнила, что покинет группу в конце марта: «Пока решение о продолжении карьеры именно в медиа не приняла. Интересны скорее амбициозные задачи и цели, нежели конкретная индустрия». Янчишин сообщил, что намерен в будущем заниматься цифровыми проектами.

РБК направил запрос Виктории Жулинской. Представитель Национальной медиа группы подтвердил только уход Янчишина, отказавшись от других комментариев.

Чем известна Национальная медиа группа

Холдинг управляет телеканалами РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че», CTC Love и CTC Kids, а также видеосервисом More.tv.

Выступает основным собственником в России тематических телеканалов семейств Discovery (Discovery Channel, Animal Planer, Eurosport и др.), Viasat (TV 1000, «TV 1000 Русское кино», Viasat History и др.), Sony Pictures Television (Sony Channel, Sony Sci Fi), через СП с «Ростелекомом» Fox Television (Fox Channel, National Geographic и др.). С 2020 года представляет в России сервис Netflix.

Среди других активов — газеты «Известия», «Спорт-Экспресс», «Metro Петербург», «Деловой Петербург», а также 29% в «Первом канале».

Заявленная выручка в 2020 году — 68,9 млрд руб. Другие финансовые показатели не раскрываются.

Известно, что по состоянию на 31 декабря 2019 года 21,2% головного АО «Национальная медиа группа» принадлежит СОГАЗу. По состоянию на 2015 год у Алексея Мордашова были 26,2% холдинга, а еще 7,5% с 2016 года принадлежит «Газпром-Медиа».

У «Сургутнефтегаза» было 24%, но он в 2018 году избавился от этой доли. Кому перешел пакет, неизвестно. Нет информации и о владельце оставшихся 21%, при этом ничего не сообщалось о выходе из состава акционеров структур банка «Россия», который участвовал в создании Национальной медиа группы.

Владеющую РЕН ТВ и СТС группу возглавит топ-менеджер «Газпром-Медиа»
Технологии и медиа
Светлана Баланова

О том, что в Национальной медиа группе сменится гендиректор, стало известно в конце января. Ольгу Паскину, возглавлявшую группу с марта 2016 года, сменила Светлана Баланова, до 5 февраля занимавшая должность первого заместителя гендиректора конкурирующего холдинга «Газпром-Медиа».

Ее отец Евгений Баланов участвовал в 2008 году в создании Национальной медиа группы. Тогда он в должности заместителя гендиректора курировал «вопросы развития печатных активов холдинга». Журнал Forbes в 2011 году со ссылкой на неназванный источник писал, что в Национальной медиа группе «ни одно крупное финансовое решение не принимается без участия Евгения Баланова». Участвует ли сейчас Баланов в оперативном управлении, пресс-служба Национальной медиа группы не уточняет.

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У гендиректора Национальной медиа группы семь заместителей, указано на сайте холдинга. Четыре из них — Верман, Янчишин, Жулинская и отвечающая за все правовые вопросы Олеся Ланина — в середине 2010-х вместе с Паскиной работали в принадлежавшем Владимиру Потанину холдинге «ПрофМедиа».

Кроме того, Янчишин и Ланина были топ-менеджерами офиса в Северо-Восточной Европе американской Discovery Communications, когда его в 2014 году возглавила Паскина. При их участии в 2015 году Discovery Communications договорилась о партнерстве с Национальной медиа группой и тем самым сохранила свой бизнес в России: с 2016 года иностранцам запрещено владеть более 20% в компании-учредителе любого российского СМИ.

Автор
Сергей Соболев
Национальная медиа группа РЕН ТВ «Газпром-Медиа» «Известия»
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