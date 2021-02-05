Вслед за гендиректором Национальную медиа группу покинут 3 топ-менеджера

Из Национальной медиа группы вслед за гендиректором Ольгой Паскиной уйдут сразу три ее заместителя. Все они, как и Паскина, выходцы из холдинга «ПрофМедиа»

Елена Верман (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В Национальной медиа группе продолжаются кадровые перестановки. Вслед за гендиректором Ольгой Паскиной, чей официальный последний рабочий день был 5 февраля, решение покинуть группу приняли три топ-менеджера, рассказал РБК источник на медиарынке. По его словам, в ближайшее время из холдинга уйдут первый заместитель гендиректора Елена Верман, заместитель гендиректора по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин и заместитель гендиректора по работе с персоналом Виктория Жулинская.

Верман и Янчишин подтвердили, что уходят из Национальной медиа группы. Верман уточнила, что покинет группу в конце марта: «Пока решение о продолжении карьеры именно в медиа не приняла. Интересны скорее амбициозные задачи и цели, нежели конкретная индустрия». Янчишин сообщил, что намерен в будущем заниматься цифровыми проектами.

РБК направил запрос Виктории Жулинской. Представитель Национальной медиа группы подтвердил только уход Янчишина, отказавшись от других комментариев.