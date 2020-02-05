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Технологии и медиа ,  
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Оператор предложил собрать «цифровые следы» россиян под контролем властей

Помимо сбора «цифрового следа» в компании предлагают властям развивать технологии распознавания речи и жестов, дополненную и виртуальную реальность, а также российские мессенджеры, браузеры и ОС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Ростелеком» направил в Минкомсвязь проект «дорожной карты», в котором предлагается список «сквозных технологий» для федерального проекта в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседник РБК, близкий к правительству, подтвердил, что такой проект существует. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Документ предполагает развитие под контролем государства технологий распознавания речи и жестов, рекомендации контента, компьютерной графики, виртуальной и дополненной реальности, а также отечественных мессенджеров, браузеров, операционных систем и игровых сервисов. Кроме того, в документе «Ростелекома» говорится о создании госплатформы по сбору «цифрового следа» пользователей и разработке решений по мониторингу Рунета.

Цифровой след — уникальный набор прослеживаемых действий в интернете, это может быть как информация, оставленная при просмотре веб-страниц, так и публикации или комментарии в соцсетях.

По словам источника «Ъ», в «дорожной карте» говорится, что эти технологии могут сильно повлиять на экономическое развитие и социальную стабильность, несут риски распространения фейковых новостей и негативного влияния со стороны зарубежных организаций. Реализация проектов из «карты» потребует 52,3 млрд руб. из бюджета и 207,3 млрд внебюджетных инвестиций.

За счет участия в развитии этих технологий государство получит больше инструментов и компетенций для глубокого анализа частной жизни граждан, считает руководитель группы данных и аналитики КПМГ в России и СНГ Роман Миляев.

В сентябре 2019 года эксперты «Сколково» предложили анализировать большие массивы данных для корректировки действующих законов. Они предложили закрепить определение «цифровой след» и регламентировать только использование «активного следа», то есть информации, которую пользователи оставляют в соцсетях, а также в личных кабинетах разных сайтов, включая банковские ресурсы и портал госуслуг.

Авторы: Константин Нагаев, Анна Балашова
Теги: «Ростелеком»
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