Китай испытал свой первый электросамолет

Китай испытал первый электросамолет собственного производства. Эта перспективная технология долгое время считалась невозможной, схожие разработки ведут в США и других странах

В Китае совершил испытательный полет электрический самолет AG60E, электрическая версия легкого двухместного AG60, сообщил разработчик China Aviation Industry General Aircraft Corporation, передает CGTN.

Тестовый полет был выполнен в аэропорту гражданской авиации Цяньдаоху в Цзяньде города Ханчжоу.

Длина AG60E — 6,9 м, размах крыльев — 8,6 м, максимальная крейсерская скорость — 185 км/ч. Производитель называет переоборудование уже выпущенных самолетов с целью электрификации эффективным решением, способствующим развитию новой стратегической отрасли.

Электрические самолеты на протяжении большей части истории авиации были не более чем фантазией, отмечает The New York Times. Однако технологические инновации в сфере аккумуляторов и других составных частей вместе с миллиардными инвестициями позволили сделать возможными полеты на электрической авиации.

Электрические самолеты не создают вредных выбросов при полете, а также более просты в эксплуатации и обслуживании по сравнению с обычными вертолетами и самолетами. Вместе с тем, пока ожидается, что электросамолеты будут малопопулярны и смогут выполнять только полеты на малые расстояния.

Проблемы электроавиации сейчас схожи с вызовами, которые стояли перед автомобильной индустрией в начале XX века, считает управляющий директор авиационной консалтинговой компании AeroDynamic Advisory Кевин Майклс. Он пояснил, что тогда в мире было несколько сотен производителей со своим уникальным подходом, однако отсутствовали дороги, светофоры и страховки, однако эта сфера смогла развиться.

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«Все наладилось 20 лет спустя, в конечном итоге затраты снизились, и появились победители. И это изменило то, как велись дела, как жили люди», — добавил он.