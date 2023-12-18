Политех и «Автотор» представили мул отечественного электромобиля
В московском Политехе (МАМИ) показали универсальную платформу для тестирования систем (мул) электроавтомобиля категории L7, сообщили РБК в университете.
Автомобиль разрабатывается МАМИ по заказу компании «Автотор» в рамках спецконтракта с Минпромторгом. Ранее на заводе «Автотора» в Калининграде собирали автомобили BMW, KIA, Hyundai.
Все основные комплектующие электромобиля — двигатель, инвертор, платы управления, аккумуляторы — разработаны и произведены в России, заявили в Политехе. Там также отметили, что электромобиль будет «компактным и доступным по цене», поскольку аккумуляторную батарею можно будет арендовать, а не покупать, а для производства кузова не требуются дорогостоящие технологии.
Первые пять предсерийных автомобилей планируется передать на сертификацию в следующем году, а серийное производство запустить в 2025-м. В «Автоторе» отметили, что сам автомобиль будет выглядеть не так, как мул.
Под электромобили «Автотор» запатентовал марку Amber. В октябре компания запатентовала графические логотипы для двух торговых марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер».
Политех показал еще две свои разработки — грузовой беспилотный Smart шаттл и электроквадроцикл Stels. Шаттл представляет собой модификацию пассажирской модели беспилотного автомобиля и сможет перевозить грузы до 500 кг различных габаритов на закрытых площадках.
Электроквадроцикл предназначен для использования в городе. Он сможет разгоняться до 80 км/ч, запас его хода — 100 км. Он обладает низким уровнем шума благодаря электродвигателю (3,5 киловатт).