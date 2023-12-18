 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Политех и «Автотор» представили мул отечественного электромобиля

Мул представляет собой платформу для тестирования электромобиля. Все основные комплектующие машины — российского производства. Серийное производство намечено запустить в 2025 году

Фото: МАМИ
Фото: МАМИ
Фото: МАМИ

В московском Политехе (МАМИ) показали универсальную платформу для тестирования систем (мул) электроавтомобиля категории L7, сообщили РБК в университете.

Автомобиль разрабатывается МАМИ по заказу компании «Автотор» в рамках спецконтракта с Минпромторгом. Ранее на заводе «Автотора» в Калининграде собирали автомобили BMW, KIA, Hyundai.

Все основные комплектующие электромобиля — двигатель, инвертор, платы управления, аккумуляторы — разработаны и произведены в России, заявили в Политехе. Там также отметили, что электромобиль будет «компактным и доступным по цене», поскольку аккумуляторную батарею можно будет арендовать, а не покупать, а для производства кузова не требуются дорогостоящие технологии.

Первые пять предсерийных автомобилей планируется передать на сертификацию в следующем году, а серийное производство запустить в 2025-м. В «Автоторе» отметили, что сам автомобиль будет выглядеть не так, как мул.

«Автостат» спрогнозировал рост рынка электромобилей в России в 4 раза
Авто
Фото:Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Под электромобили «Автотор» запатентовал марку Amber. В октябре компания запатентовала графические логотипы для двух торговых марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер».

Политех показал еще две свои разработки — грузовой беспилотный Smart шаттл и электроквадроцикл Stels. Шаттл представляет собой модификацию пассажирской модели беспилотного автомобиля и сможет перевозить грузы до 500 кг различных габаритов на закрытых площадках.

Электроквадроцикл предназначен для использования в городе. Он сможет разгоняться до 80 км/ч, запас его хода — 100 км. Он обладает низким уровнем шума благодаря электродвигателю (3,5 киловатт).

Авторы
Теги
Анастасия Львова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
электромобили Автотор Московский политехнический университет
Материалы по теме
Москве пообещали 18 тыс. зарядок для электромобилей к 2030 году
Общество
На российский электромобиль «Атом» оформили 36 тыс. предзаказов
Технологии и медиа
Путин поручил рассмотреть квоты на электромобили в такси и каршеринге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 19:06
Федерация ответила на жалобу тренера о проблемах с коньками фигуристов Спорт, 21:47
Путин пошутил, что поработает над пунктуальностью Политика, 21:46
ЕС ввел санкции против сына Медведева и Росфинмониторинга Политика, 21:43
В Петербурге после жалобы пациента проверят условия в Боткинской больнице Общество, 21:39
США и Финляндия подписали соглашение о размещении в ней американских сил Политика, 21:23
Путин продлил срок замещения еврооблигаций российских компаний на полгода Инвестиции, 21:12
Почему КНДР в противостоянии с Сеулом увеличивает число ракетных пусков Политика, 21:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Умер танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов Общество, 21:05
Политех и «Автотор» представили мул отечественного электромобиля Технологии и медиа, 21:04
Путин упростил получение гражданства белорусами, казахами и молдаванами Политика, 20:59
По делу о драке у рынка «Садовод» допросили сотрудников ЧОПа Общество, 20:46
Директор футбольного клуба побил детского тренера Спорт, 20:46
Суд счел незаконным отзыв Carlsberg прав у «Балтики» на бренды пива Бизнес, 20:43
РЖД сообщили о росте погрузки зерна на 40% к 2022 году Отрасли, 20:36