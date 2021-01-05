«Ирония судьбы» снова не помогла в гонке «Первого канала» и «России 1»

Второй год подряд вещатель, показывающий 31 декабря «Иронию судьбы», проигрывает новогоднюю гонку конкуренту. В этом году мелодрама была на «Первом канале», а больше всех зрителей в последний день года собрала «Россия 1»

Прохожая у стоп-кадра из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на интерактивной выставке (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Клиенты исследовательской компании Mediascope, официального измерителя телеаудитории в России, получили данные о том, как смотрели ТВ жители страны в последний день 2020 года. РБК эту информацию предоставил российский офис ECI Media Management. Сам измеритель опубликует эти результаты только после праздников, уточнил представитель Mediascope.

Самым популярным за эфирные сутки (на ТВ они традиционно начинаются в 6 часов утра и заканчиваются в 05:59 уже следующего дня) 31 декабря 2020 года стала «Россия 1». Флагманский канал ВГТРК в последний день года смотрели в среднем 5,4 млн россиян старше четырех лет, следует из расчетов ECI Media Management на основе измерений Mediascope по всей стране (с учетом небольших городов и сел). Аудитория главного конкурента «России 1», «Первого канала», была 31 декабря 2020 года чуть меньше — в среднем 5,2 млн человек.

Традиционно в последний день года зрители чаще всего выбирают два эти канала, поскольку они фактически без остановки 31 декабря показывают популярные советские кинохиты, среди которых и «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова. До 2019 года тот канал, который транслировал эту новогоднюю мелодраму, и собирал наибольшую аудиторию 31 декабря.

Год назад «Иронию судьбу» показывала «Россия 1», и этот вещатель по числу зрителей за все эфирные сутки 31 декабря уступил лидерство «Первому каналу». Тогда при подсчете аудитории учитывались только города с населением от 100 тыс. человек, и в этих городах «Россию 1» 31 декабря 2019 года смотрели в среднем 2,7 млн человек, тогда как «Первый канал» — 2,8 млн человек.