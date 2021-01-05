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«Ирония судьбы» снова не помогла в гонке «Первого канала» и «России 1»

Второй год подряд вещатель, показывающий 31 декабря «Иронию судьбы», проигрывает новогоднюю гонку конкуренту. В этом году мелодрама была на «Первом канале», а больше всех зрителей в последний день года собрала «Россия 1»
Прохожая у стоп-кадра из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на интерактивной выставке
Прохожая у стоп-кадра из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на интерактивной выставке (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Клиенты исследовательской компании Mediascope, официального измерителя телеаудитории в России, получили данные о том, как смотрели ТВ жители страны в последний день 2020 года. РБК эту информацию предоставил российский офис ECI Media Management. Сам измеритель опубликует эти результаты только после праздников, уточнил представитель Mediascope.

Самым популярным за эфирные сутки (на ТВ они традиционно начинаются в 6 часов утра и заканчиваются в 05:59 уже следующего дня) 31 декабря 2020 года стала «Россия 1». Флагманский канал ВГТРК в последний день года смотрели в среднем 5,4 млн россиян старше четырех лет, следует из расчетов ECI Media Management на основе измерений Mediascope по всей стране (с учетом небольших городов и сел). Аудитория главного конкурента «России 1», «Первого канала», была 31 декабря 2020 года чуть меньше — в среднем 5,2 млн человек.

Традиционно в последний день года зрители чаще всего выбирают два эти канала, поскольку они фактически без остановки 31 декабря показывают популярные советские кинохиты, среди которых и «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова. До 2019 года тот канал, который транслировал эту новогоднюю мелодраму, и собирал наибольшую аудиторию 31 декабря.

Год назад «Иронию судьбу» показывала «Россия 1», и этот вещатель по числу зрителей за все эфирные сутки 31 декабря уступил лидерство «Первому каналу». Тогда при подсчете аудитории учитывались только города с населением от 100 тыс. человек, и в этих городах «Россию 1» 31 декабря 2019 года смотрели в среднем 2,7 млн человек, тогда как «Первый канал» — 2,8 млн человек.

«Ирония судьбы» не помогла «России 1» обойти «Первый канал» в Новый год
Технологии и медиа
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В 2020 году права на «Иронию судьбы» были уже у «Первого канала». Он показал ее в прайм-тайм: фильм начался в 19:15 местного времени и закончился в 22:27. Но на этот раз мелодрама, как и год назад, не стала значимым эфирным событием, как это было в предыдущие годы.

В списке самых популярных программ за весь 2020 год показанная 31 декабря «Ирония судьбы», согласно расчетам ECI Media Management, находится только на 53-м месте (с учетом межпрограммных заставок). Для сравнения: комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», которую «Россия 1» показала 31 декабря с 20:45 по 22:23 (на «Первом» в это время как раз была «Ирония судьбы»), занимает 20-е место среди самых популярных эфирных событий всего 2020 года.

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Представитель «Первого канала» отказался от комментариев. Год назад заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев, объясняя неуспех «России 1» в последний день 2019 года, признавал, что ни один фильм не является гарантией интереса аудитории. Нечаев также обращал внимание на то, что в конце года мелодраму Эльдара Рязанова показывали не только нишевые кабельные каналы, но и онлайн-платформы, которые открыли доступ к просмотру этого фильма без каких-либо ограничений.

На следующий Новый год, 31 декабря 2021 года, безусловно, будет в эфире «России 1», заверил сейчас Нечаев, отметив, что для «миллионов зрителей в России и за рубежом эта картина является символом и традицией празднования Нового года». Но, как и год назад, топ-менеджер ВГТРК подчеркнул, что ни один фильм сам по себе не способен обеспечить преимущество телеканалу за весь весь день.

Непосредственно в предновогодние и первые часы 2020 года больше зрителей привлекли развлекательные программы «России 1». С 22:00 31 января по 02:00 1 января аудитория этого вещателя достигла в среднем почти 10 млн всех жителей страны старше четырех лет, аналогичный показатель «Первого» — в среднем 9,9 млн. «Очевидно, нам удалось более четкое попадание в эмоциональный резонанс с ожиданиями зрителей», — полагает Нечаев из ВГТРК.

После окончания комедии про Ивана Васильевича на «России 1» с 22:23 стартовал традиционный «Новогодний парад звезд», который после выступления Владимира Путина ровно в полночь сменил «Голубой огонек». На «Первом канале» после «Иронии судьбы» в 22:27 начался «Новогодний маскарад на «Первом», на смену которому после обращения президента пришла «Новогодняя ночь на «Первом».

Наденьте «Маску»

Третьим по популярности вещателем 31 декабря 2020 года стал канал НТВ. За все эфирные сутки его аудитория равнялась, согласно подсчетам ECI Media Management на основе измерений Mediascope, в среднем 3,4 млн россиян старше четырех лет. Год назад, 31 декабря 2019 года, этот показатель был в полтора раза ниже — менее 2,2 млн россиян.

В предыдущие годы на третьем месте был СТС, который делал ставку на старые и новые выпуски «Уральских пельменей». В 2020 году 31 декабря аудитория СТС, который вновь показывал это шоу, была в среднем 2,6 млн человек.

НТВ в последний день 2020 года днем и вечером транслировал пятый сезон сериала «Пес», а в 20:30 местного времени начался новогодний выпуск шоу «Маска», который продолжился в полночь после выступления Владимира Путина. С 22:00 по 02:00 1 января аудитория НТВ достигла 7,6 млн человек старше четырех лет. Для сравнения: в эти часы СТС смотрели 4,2 млн россиян.

Музыкальное шоу «Маска» стало одним из самых успешных телевизионных проектов 2020 года, свидетельствуют измерения Mediascope. В топ-20 самых популярных программ года вошли сразу три выпуска этой программы: 26, 12 и 19 апреля.

РБК направил запрос пресс-службе НТВ.

Автор
Сергей Соболев
«Первый канал» ВГТРК «Россия 1» Mediascope «Ирония судьбы»
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