 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Discord сообщил об утечке данных и документов пользователей

Атаке подвергся подрядчик, обслуживавший систему техподдержки, в результате были слиты переписки пользователей с ее сотрудниками. В них содержались в том числе сканы документов, которые люди присылали для подтверждения возраста
Фото: DenPhotos / Shutterstock
Фото: DenPhotos / Shutterstock

В мессенджере Discord произошла утечка данных пользователей: злоумышленники получили сведения об именах, логинах, IP-адресах, e-mail, а также типах проведенных платежей и другой информации, сообщила компания.

Кроме того, были раскрыты четыре последние цифры банковских карт, истории покупок и содержание переписок с сотрудниками Discord. Слитыми оказались сканы персональных документов, которые пользователи предоставляли для снятия возрастных ограничений (например, водительских прав, паспортов).

Полные номера банковских карт, CVV-коды и пароли пользователей раскрыты не были. Тех, чьи данные оказались скомпрометированы, Discord предупредил по электронной почте. Точных масштабов утечки компания, однако, не раскрыла.

Кибератаке подверглась система одного из подрядчиков мессенджера, прямого доступа к серверам Discord хакеры не получили. Подрядчик занимался обслуживанием системы техподдержки (тикетов) и взаимодействовал с отделом безопасности. Доступ был получен к данным пользователей, обращавшихся в службу поддержки.

NYT узнала, что мессенджер Discord стал центром принятия решений в Непале
Политика
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Discord незамедлительно лишил подрядчика доступа к системе обработки запросов и начал расследование, к которому привлек правоохранительные органы. Также была задействована компания, занимающаяся расследованием киберпреступлений.

Компания уведомила об утечке регуляторов, курирующих защиту данных, и проверила свои системы обнаружения угроз, а также средства контроля безопасности у подрядчиков, ответственных за техподдержку.

Пострадавшим пользователям Discord рекомендовал сохранять бдительность, если им поступят подозрительные сообщения или другая подобная информация. В компании подчеркнули, что готовы помочь и ответить на вопросы пострадавших индивидуально при обращении.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Discord утечка
Материалы по теме
NYT узнала, что мессенджер Discord стал центром принятия решений в Непале
Политика
РКН составил протокол на Discord за отказ локализовать данные россиян
Технологии и медиа
Слившего секретные данные Пентагона в Discord приговорили к 15 годам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сандерленд», впервые в сезоне не пропустив Спорт, 18:58
Зеленский ввел новые санкции против России Политика, 18:56
Беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области Политика, 18:47
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45
На МЦД-4 запустили юбилейную черную «Иволгу» Город, 18:44
Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» набрала более 70% голосов Политика, 18:39
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Спецборт с 137 активистами с флотилии Sumud прибыл в Стамбул Политика, 18:25
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Политика, 18:22
В переговорах о мире в Газе будут участвовать Уиткофф и зять Трампа Политика, 18:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Юрий Семин опроверг информацию, что он может возглавить «МЛ Витебск» Спорт, 18:09
Число погибших участников восхождения на вулкан Камчатки выросло до двух Общество, 18:04