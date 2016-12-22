Microsoft повысит стоимость офисного софта на 30%

Microsoft меняет цены на офисный софт по всему миру. В России стоимость лицензии на Office 365 для одного компьютера вырастет на 30%

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Рост цен для всех

С 18 октября Microsoft увеличит на 30% стоимость годовой подписки на пакет программ «Office 365 персональный», до 3499 руб. в год. Об этом говорится в письме, разосланном компанией пользователям программы (копия есть у РБК).

«Корпорация «Майкрософт» время от времени анализирует свой подход к ценообразованию, чтобы учитывать потребности клиентов и партнеров, а также сложившуюся ситуацию на рынке. В результате этих исследований она может изменять свою ценовую политику», — указано в письме.

«Office 365 персональный» — предоставляемый по подписке облачный продукт с офисными приложениями (для работы с документами — Word, для работы с таблицами — Excel и т.д.) для одного пользователя. На сайте компании сейчас указана старая стоимость нового продукта, как и продления подписки на него — 2699 руб. Помимо этого решения Microsoft предлагает еще два продукта для частных пользователей — «Office 365 для дома» (3399 руб.) и «Office для дома и учебы 2019» (6699 руб.). Через партнеров Microsoft также можно приобрести пакет программ Office 2010, 2013 или 2016 года выпуска.

Как сообщил РБК представитель Microsoft, цена будет скорректирована и на другие продукты линейки Office, в том числе корпоративные. По его словам, это глобальные изменения, которые коснутся пользователей также из корпоративного сегмента и из других стран. Однако, как изменится цена на другие продукты, он не сообщил.

На американской версии сайта Microsoft стоимость годовой лицензии на «Office 365 персональный» указана в размере $69,99 (4,6 тыс. руб. по текущему курсу). Стоимость «Office 365 для дома» для американского рынка составляет $99,99 (6,6 тыс. руб.), а «Office для дома и учебы 2019» — $149,99 (9,95 тыс. руб.).​

Условия монополиста

Microsoft не раскрывает количество пользователей Office в России, как и выручку на этом рынке. По данным СПАРК, в 2017 году выручка российского юрлица Microsoft «Майкрософт Рус» снизилась на 6,5%, до 9,2 млрд руб., чистая прибыль выросла почти в полтора раза, до 1,16 млрд руб.

В целом выручка Microsoft Corp. по итогам 2018 финансового года (закончился 30 июня) увеличилась на 14,6%, до $110,36 млрд, из которых $28,3 млрд составила выручка от офисных и облачных продуктов. Количество использовавших программы Office для обычных пользователей выросло на 16%, до 31,4 млн человек по всему миру.

Доля Microsoft на российском рынке составляет около 85%, оценил глава компании «Новые облачные технологии» (разработчик программного обеспечения «Мой офис») Дмитрий Комиссаров. По его словам, компания является абсолютным монополистом и может продавать софт по любой цене. «Обычные пользователи не смогут тратить больше денег на программное обеспечение, будет расти использование пиратских версий, — считает Комиссаров. — Однако крупные госструктуры и корпорации не ориентированы на снижение издержек, поэтому вряд ли спрос с их стороны изменится». По мнению Комиссарова, по-настоящему повлиять на снижение доли Microsoft в корпоративном секторе может только процесс импортозамещения.

В России уже несколько лет стараются предоставить преференции российскому программному обеспечению. Для этого в 2016 году был запущен реестр отечественного программного обеспечения. Госструктуры не имеют права закупать софт, которого нет в реестре. Использовать зарубежные программы можно только тогда, когда нет отечественных с необходимыми техническими и функциональными характеристиками. На данный момент в реестр входят 4780 наименований, в том числе офисное программное обеспечение. Например, осенью прошлого года Минтранс объявил закупку для перевода рабочих мест 625 пользователей с операционных систем Microsoft Windows различных версий, офисных пакетов Microsoft Office, почты Microsoft Exchange, платформы виртуализации VMWare, сообщали «Ведомости». К концу 2018 года рабочие места и серверы должны работать на операционных системах «Альт рабочая станция» и «Альт сервер» разработки компании «Базальт СПО», на офисном софте и почтовом сервисе «МойОфис» от НОТ и системе виртуализации «Р-платформа», говорилось в документации Минтранса.