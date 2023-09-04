VK объединила часть активов в две бизнес-группы

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Бизнес-группу VK, куда вошли соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Дзен», возглавил Степан Ковальчук. Во вторую группу включили почтовые сервисы Mail.ru и RuStore, ее главой стал Александр Айвазов

VK объединила ряд своих продуктов и сервисов в две бизнес-группы — «Социальные платформы и медиаконтент» и Экосистемные и комплексные сервисы», говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

Первую группу возглавил Степан Ковальчук, старший вице-президент VK по медиастратегии. В нее вошли соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Дзен», сервисы «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер».

Степан Ковальчук работает в VK c 2017 года. В 2018-м он стал вице-президентом по развитию бизнеса, а четыре года спустя — старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов. Он является внуком Михаила Ковальчука, президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Во вторую группу вошли почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений RuStore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы; ею будет руководить старший вице-президент VK по развитию бизнеса и инвестициям Александр Айвазов.

Среди основных активов холдинга помимо «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Почта Mail.ru» — соцсеть «Мой мир», мессенджеры «VK Мессенджер», ICQ, «Агент Mail.ru» и «ТамТам», сервис объявлений «Юла», поисковая система «Поиск Mail.ru», платформа по созданию интерактивного видео Movika и др. VK принадлежит и ряд образовательных онлайн-платформ: Skillbox, GeekBrains, Skillfactory, а также сервис «Учи.ру». В апреле 2022 года компания купила «Дзен» и «Дзен.Новости», которые раньше принадлежали «Яндексу».

Впоследствии в бизнес-группы могут войти новые активы. Продукты и сервисы, которые в низ не попали, продолжат развитие в рамках своих подразделений. «Функциональные зоны ответственности старших вице-президентов VK останутся прежними», — добавили в VK.

Также холдинг объявил, что глава «Дзена» Антон Фролов назначен вице-президентом VK по AI, контентным и рекомендательным сервисам. Он будет заниматься технологиями искусственного интеллекта, построением единой платформы для рекомендаций и поиска контента для продуктов VK; при этом Фролов сохранит должность CEO «Дзен».

Гендиректором «ВКонтакте» с 2021 года была Марина Краснова, свою должность она покинула в июле. Тогда же из компании ушел вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь, а руководить соцсетью стала специальная управляющая команда, куда вошли представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте».