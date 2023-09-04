branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 16:11
NYT узнала о планах Ким Чен Ына встретиться с Путиным в России Политика, 21:34
Папа римский объяснил свои слова о великой России Политика, 21:21
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 21:15
VK объединила часть активов в две бизнес-группы Технологии и медиа, 21:12
Роскомнадзор исключил причастность к сбоям в работе YouTube в России Технологии и медиа, 21:06
Почему Путин и Эрдоган не договорились о возобновлении зерновой сделки Политика, 21:06
РПЛ перенесла матч «Спартака» из Сочи в Москву из-за плохого газона Спорт, 21:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:04
Путин допустил ускорение постройки «Силы Сибири-2» Бизнес, 20:46
Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области Политика, 20:41
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 20:39
Клуб КХЛ отыгрался с 0:3 и победил в овертайме Спорт, 20:39
Кулеба назвал путь к дипломатии с Россией Политика, 20:38
Роскомнадзор начал блокировать сайты за ЛГБТ-контент Технологии и медиа, 20:31

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Технологии и медиа ,  
0 

VK объединила часть активов в две бизнес-группы

VK объединила часть активов в две бизнес-группы
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бизнес-группу VK, куда вошли соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Дзен», возглавил Степан Ковальчук. Во вторую группу включили почтовые сервисы Mail.ru и RuStore, ее главой стал Александр Айвазов

VK объединила ряд своих продуктов и сервисов в две бизнес-группы — «Социальные платформы и медиаконтент» и Экосистемные и комплексные сервисы», говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

Первую группу возглавил Степан Ковальчук, старший вице-президент VK по медиастратегии. В нее вошли соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Дзен», сервисы «VK Видео», «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер».

Степан Ковальчук работает в VK c 2017 года. В 2018-м он стал вице-президентом по развитию бизнеса, а четыре года спустя — старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов. Он является внуком Михаила Ковальчука, президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Во вторую группу вошли почтовые сервисы Mail.ru, магазин приложений RuStore, VK ID, VK Pay, образовательные продукты и новые бизнесы; ею будет руководить старший вице-президент VK по развитию бизнеса и инвестициям Александр Айвазов.

Среди основных активов холдинга помимо «ВКонтакте», «Одноклассников» и «Почта Mail.ru» — соцсеть «Мой мир», мессенджеры «VK Мессенджер», ICQ, «Агент Mail.ru» и «ТамТам», сервис объявлений «Юла», поисковая система «Поиск Mail.ru», платформа по созданию интерактивного видео Movika и др. VK принадлежит и ряд образовательных онлайн-платформ: Skillbox, GeekBrains, Skillfactory, а также сервис «Учи.ру». В апреле 2022 года компания купила «Дзен» и «Дзен.Новости», которые раньше принадлежали «Яндексу».

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить

Впоследствии в бизнес-группы могут войти новые активы. Продукты и сервисы, которые в низ не попали, продолжат развитие в рамках своих подразделений. «Функциональные зоны ответственности старших вице-президентов VK останутся прежними», — добавили в VK.

Также холдинг объявил, что глава «Дзена» Антон Фролов назначен вице-президентом VK по AI, контентным и рекомендательным сервисам. Он будет заниматься технологиями искусственного интеллекта, построением единой платформы для рекомендаций и поиска контента для продуктов VK; при этом Фролов сохранит должность CEO «Дзен».

Гендиректором «ВКонтакте» с 2021 года была Марина Краснова, свою должность она покинула в июле. Тогда же из компании ушел вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь, а руководить соцсетью стала специальная управляющая команда, куда вошли представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте».

Красиво отдыхать

Специальный проект

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
VK ВКонтакте «Одноклассники» Mail.ru RuStore

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
VK купила права на долгосрочную аренду Дома «Зингера» в Петербурге
Политика
VK объявил о запуске авторизации по лицу и отпечаткам
Технологии и медиа
«Яндекс» раскрыл сумму сделки от продажи «Дзена» VK
Бизнес