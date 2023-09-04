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Шольц опубликовал фото c пиратской повязкой после травмы

Канцлер Германии Шольц опубликовал первое фото после получения травмы
Шольц 2 сентября упал и ударился лицом во время пробежки, из-за чего пришлось отменить мероприятия с его участием. 65-летний канцлер опубликовал фото с повязкой и написал, что ждет мемов
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: OlafScholz / Twitter)

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в X (бывшая Twitter) фото с повязкой на глазу после получения травмы во время пробежки.

«Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле», — подписал он публикацию.

2 сентября представитель немецкого кабмина рассказал журналу Spiegel, что 65-летний Шольц упал и ударился лицом во время пробежки. С понедельника он намерен придерживаться своего графика, заверил собеседник издания.

Frankfurter Rundschau со ссылкой на главу комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота сообщала, что из-за травмы мероприятия с участием канцлера пришлось отменить.

«В субботу с федеральным канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить», — сказал Рот.

По словам депутата, Шольц должен был посетить город Херинген в земле Гессен, чтобы присутствовать на мероприятии по случаю 25-летней годовщины деятельности Рота в качестве члена бундестага. Канцлер должен был пообщаться там с Ротом и местными жителями. На встречу зарегистрировались 130 человек.

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Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
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