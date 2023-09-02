Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом, пишет издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на главу комитета бундестага (парламента ФРГ) по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота.

«В субботу с федеральным канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить», — сообщил он.

По словам депутата, Шольц должен был посетить город Херинген в земле Гессен, чтобы присутствовать на мероприятии по случаю 25-летней годовщины деятельности Рота в качестве члена Бундестага. Канцлер должен был пообщаться там с Ротом и местными жителями. На встречу зарегистрировались 130 человек.

Представитель немецкого кабмина рассказал журналу Spiegel, что канцлер упал и ударился лицом во время пробежки. С понедельника он намерен придерживаться своего графика.

Олафу Шольцу 65 лет. Он занял пост канцлера Германии в декабре 2021 года. В разные годы до этого он работал вице-канцлером (при главе правительства Ангеле Меркель), первым бургомистром Гамбурга, а также министром финансов, труда и общественных дел.