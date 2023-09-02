Шольц получил травму во время занятий спортом
Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятий спортом, пишет издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на главу комитета бундестага (парламента ФРГ) по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота.
«В субботу с федеральным канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить», — сообщил он.
По словам депутата, Шольц должен был посетить город Херинген в земле Гессен, чтобы присутствовать на мероприятии по случаю 25-летней годовщины деятельности Рота в качестве члена Бундестага. Канцлер должен был пообщаться там с Ротом и местными жителями. На встречу зарегистрировались 130 человек.
Представитель немецкого кабмина рассказал журналу Spiegel, что канцлер упал и ударился лицом во время пробежки. С понедельника он намерен придерживаться своего графика.
Олафу Шольцу 65 лет. Он занял пост канцлера Германии в декабре 2021 года. В разные годы до этого он работал вице-канцлером (при главе правительства Ангеле Меркель), первым бургомистром Гамбурга, а также министром финансов, труда и общественных дел.