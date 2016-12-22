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В Минкомсвязи заявили о необходимости менять законы о персональных данных
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В Минкомсвязи заявили о необходимости менять законы о персональных данных
Технологии и медиа, 08:25
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В Минкомсвязи заявили о необходимости менять законы о персональных данных
Законы о защите персональных данных в России необходимо пересмотреть, считает замминистра связи Алексей Волин. По его словам, действующее законодательство мешает развиваться различным, «очень полезным» сферам деятельности
Алексей Волин (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Законодательство в области персональных данных требует пересмотра, поскольку чрезмерное регулирование в этой области затрудняет развитие многих сфер, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, передает ТАСС.

​«В ближайшее время нам вообще необходимо будет пересмотреть, что в себя включают и что под собой подразумевают персональные данные. Потому что современная регуляторика в области персональных данных в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности», — сказал замминистра.

По его словам, одной из сфер, развитие которых может быть затруднено из-за чрезмерного регулирования, может стать журналистика.

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В качестве примера материала, появление которого сегодня могло нарушить целый ряд российских законов, он привел фотографию от 1972 года, на которой запечатлена плачущая обнаженная девочка Ким Фук, бегущая по дороге во время войны во Вьетнаме. Из-за бомбардировки деревни Чангбанг авиацией Южного Вьетнама пострадали мирные жители, на ​девятилетней Ким Фук загорелась одежда, и она ее с себя сбросила, убегая из деревни. Фотография девочки была сделана фотографом Ником Утом, за нее он получил Пулицеровскую премию.

Волин напомнил, что фотографировать детей без разрешения родителей в России нельзя, как и публиковать их обнаженные снимки.

«Если современная регуляторика делает невозможным появление фотографий, которые вошли в золотой фонд мировой журналистики, где находится глупость — в регуляторике или в профессии? Я склонен считать, что в регуляторике», — сказал Волин, отметив, что именно законы, регламентирующие использование персональных данных, и нужно менять.

Он также отметил, что предъявлять претензии Роскомнадзору, который выступает в роли «блюстителя закона», было бы неверно, так как над этим ведомством находятся вышестоящие ведомства, которые в свою очередь проверяют, как Роскомнадзор выполняет свои функции. «Поэтому менять надо в «консерватории», — добавил замминистра.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Алексей Волин , персональные данные
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