Google объяснил блокировку контента «Красного квадрата» на YouTube

Фото: Модный приговор / VK

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты телевизионных шоу Первого канала «Модный приговор» и «Давай поженимся» и других из-за соблюдения санкций. При попытке зайти на аккаунты появляется сообщение, что они заблокированы за нарушение условий использования YouTube.

В пресс-службе Google сообщили РБК, что компания соблюдает режим санкций США о применяет соответствующие меры для своих сервисов. «После проверки и в соответствии с этими политиками были закрыты каналы YouTube, связанные с «Красным квадратом», — пояснили в компании.

Кроме того, видеохостинг заблокировал канал программы «Кто хочет стать миллионером?». Все три шоу продюсируются российской медиагруппой «Красный квадрат».

В 2014-м контрольный пакет акций «Красного квадрата» купил Аркадий Ротенберг. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Также под санкциями США находится «Первый канал», на котором выходили указанные выше телешоу.