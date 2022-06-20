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Общество ,  
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Google объяснил блокировку контента «Красного квадрата» на YouTube

Фото: Модный приговор / VK
Фото: Модный приговор / VK

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты телевизионных шоу Первого канала «Модный приговор» и «Давай поженимся» и других из-за соблюдения санкций.  При попытке зайти на аккаунты появляется сообщение, что они заблокированы за нарушение условий использования YouTube.

В пресс-службе Google сообщили РБК, что компания соблюдает режим санкций США о применяет соответствующие меры для своих сервисов. «После проверки и в соответствии с этими политиками были закрыты каналы YouTube, связанные с «Красным квадратом», — пояснили в компании.

YouTube заблокировал канал создателей шоу «Давай поженимся» и «Голос»
Технологии и медиа
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Кроме того, видеохостинг заблокировал канал программы «Кто хочет стать миллионером?». Все три шоу продюсируются российской медиагруппой «Красный квадрат».

В 2014-м контрольный пакет акций «Красного квадрата» купил Аркадий Ротенберг. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Также под санкциями США находится «Первый канал», на котором выходили указанные выше телешоу.

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