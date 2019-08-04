В работе Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи социальной сети со всего мира массово жалуются на сбои в работе сервиса, у них возникают трудности с размещением публикаций, отражением новостной ленты и просмотром сториз — видео и фото, доступных в течение 24 часов

Фото: Reuters / Dado Ruvic

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

Пользователи из целого ряда стран жалуются на то, что столкнулись с проблемами в работе приложения. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 05:00 мск воскресенья, 4 августа, из США, Бразилии, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Японии и других стран. В России большинство отчетов приходят из Москвы.

Наиболее частые проблемы в России — отсутствие возможности войти в приложение (49%), отсутствие возможности загрузить ленту новостей (46%). Еще 4% не могут воспользоваться веб-версией социальной сети. В мире пользователи больше жалуются на то, что не могут обновить ленту (38%), опубликовать пост (34%) и просмотреть сториз (27%).

В последний раз сбой в работе Instagram случался на прошлой неделе, 24 июля. Вместе с ним технические трудности возникали и в работе Facebook, которой он принадлежит.