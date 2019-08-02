Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб.

«Первый канал» остается крупнейшим вещателем по выручке, свидетельствует доступная отчетность по РСБУ. При этом у «Первого» самый большой среди телеканалов чистый убыток

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

РБК проанализировал доступную отчетность федеральных телеканалов по РСБУ за 2018 год из базы СПАРК. На данный момент это единственная доступная финансовая информация о вещателях — в открытых источниках есть лишь результаты по МСФО всего холдинга «Газпром-Медиа» без детализации по отдельным каналам (в прошлом году выручка «Газпром-Медиа» по МСФО, который управляет не только телеканалами, но и радиостанциями, кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 дней» и т.д., составила 95,5 млрд руб., операционная прибыль — 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб.).

Не консолидированные данные Для анализа были выбраны основные юрлица телеканалов. При этом необходимо учитывать тот факт, что по РСБУ можно составить представление лишь о деятельности отдельного юрлица. Поэтому если вещатель представляет собой группу компаний, то информация получается неполной. Возможно, этим можно объяснить тот факт, что выручка основного юрлица РЕН ТВ — ООО «Акцепт (Телевизионный канал РЕН ТВ)» — оказалась относительно небольшой, всего 7,6 млрд руб. Хотя этот вещатель по итогам года вошел в первую пятерку самых популярных федеральных телеканалов. С другой стороны, на одно юрлицо могут быть оформлены сразу несколько каналов. Например, АО «Сеть телевизионных станций» управляет не только СТС, флагманским каналом «СТС Медиа», но и входящими в этот холдинг и распространяющимися преимущественно в кабельных сетях CTC Love и CTC Kids. Таким образом, отчетность этого АО отражает результаты сразу трех вещателей.

База СПАРК не дает данных о финансовых результатах самого популярного в стране канала «Россия 1». Доступна лишь информация по всему ФГУП ВГТРК, в который входят также другие телеканалы, радиостанции, интернет-ресурсы и другие активы. Нет в базе отчетности за 2018 год и основной для ТНТ компании — АО «ТНТ-Телесеть», а также юрлица телерадиокомпании «Мир».

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: