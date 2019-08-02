Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб.

РБК проанализировал доступную отчетность федеральных телеканалов по РСБУ за 2018 год из базы СПАРК. На данный момент это единственная доступная финансовая информация о вещателях — в открытых источниках есть лишь результаты по МСФО всего холдинга «Газпром-Медиа» без детализации по отдельным каналам (в прошлом году выручка «Газпром-Медиа» по МСФО, который управляет не только телеканалами, но и радиостанциями, кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 дней» и т.д., составила 95,5 млрд руб., операционная прибыль — 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб.).
Не консолидированные данные
Для анализа были выбраны основные юрлица телеканалов. При этом необходимо учитывать тот факт, что по РСБУ можно составить представление лишь о деятельности отдельного юрлица. Поэтому если вещатель представляет собой группу компаний, то информация получается неполной. Возможно, этим можно объяснить тот факт, что выручка основного юрлица РЕН ТВ — ООО «Акцепт (Телевизионный канал РЕН ТВ)» — оказалась относительно небольшой, всего 7,6 млрд руб. Хотя этот вещатель по итогам года вошел в первую пятерку самых популярных федеральных телеканалов.
С другой стороны, на одно юрлицо могут быть оформлены сразу несколько каналов. Например, АО «Сеть телевизионных станций» управляет не только СТС, флагманским каналом «СТС Медиа», но и входящими в этот холдинг и распространяющимися преимущественно в кабельных сетях CTC Love и CTC Kids. Таким образом, отчетность этого АО отражает результаты сразу трех вещателей.
База СПАРК не дает данных о финансовых результатах самого популярного в стране канала «Россия 1». Доступна лишь информация по всему ФГУП ВГТРК, в который входят также другие телеканалы, радиостанции, интернет-ресурсы и другие активы. Нет в базе отчетности за 2018 год и основной для ТНТ компании — АО «ТНТ-Телесеть», а также юрлица телерадиокомпании «Мир».
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов:
- Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб. «Первый» три года подряд уступает лидерство «России 1» по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке. Выручка всей ВГТРК по РСБУ в прошлом году не превысила 32,4 млрд руб.
- У ВГТРК самый большой среди вещателей разрыв между расходами и доходами. При выручке 32,4 млрд руб. расходы достигают 57,2 млрд руб., что дает 24,8 млрд руб. убытка от основной деятельности. Для сравнения: у «Первого канала» этот разрыв в прошлом году равнялся всего 13,1 млрд руб. Но за счет 27 млрд руб. «прочих доходов», в которые входят субсидии из бюджета, ВГТРК зафиксировала по итогам года 850 млн чистой прибыли. У «Первого канала» «прочие доходы» составили лишь 7,6 млрд руб., что дало 6,8 млрд чистого убытка. Это самый высокий показатель среди федеральных каналов. По сравнению с 2017 годом чистый убыток «Первого канала» вырос в четыре раза.
- Наибольший рост выручки по РСБУ — на 45%, до 25,6 млрд руб. — в 2018 году показало АО «Сеть телевизионных станций», управляющее СТС, CTC Love и запущенным в прошлом году CTC Kids. У этого юрлица также самая большая среди телеканалов прибыль от основной деятельности (почти 7,1 млрд руб.) и чистая прибыль (5,3 млрд руб.)
- Наибольшее падение выручки по РСБУ зафиксировано на канале «Спас». Его доходы сократились более чем на треть, до 153 млн руб., следует из данных СПАРК. Но именно в прошлом году рекламу в эфире «Спаса» начал продавать Национальный рекламный альянс, что должно было, наоборот, увеличить выручку канала. У «Спаса» самая низкая выручка среди всех проанализированных каналов.
- Вдвое, до 670 млн руб., выросла в 2018 году прибыль от основной деятельности и ключевого юрлица РЕН ТВ. Чистая прибыль ООО «Акцепт (Телевизионный канал РЕН ТВ)» увеличилась и вовсе почти в 57 раз, до 746 млн руб.