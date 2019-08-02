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BRENT $55 (-12,04%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+10,83%) прогноз Citigroup к 31.07.20
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Технологии и медиа ,  
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Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб.
«Первый канал» остается крупнейшим вещателем по выручке, свидетельствует доступная отчетность по РСБУ. При этом у «Первого» самый большой среди телеканалов чистый убыток
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

РБК проанализировал доступную отчетность федеральных телеканалов по РСБУ за 2018 год из базы СПАРК. На данный момент это единственная доступная финансовая информация о вещателях — в открытых источниках есть лишь результаты по МСФО всего холдинга «Газпром-Медиа» без детализации по отдельным каналам (в прошлом году выручка «Газпром-Медиа» по МСФО, который управляет не только телеканалами, но и радиостанциями, кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 дней» и т.д., составила 95,5 млрд руб., операционная прибыль — 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб.).

Не консолидированные данные

Для анализа были выбраны основные юрлица телеканалов. При этом необходимо учитывать тот факт, что по РСБУ можно составить представление лишь о деятельности отдельного юрлица. Поэтому если вещатель представляет собой группу компаний, то информация получается неполной. Возможно, этим можно объяснить тот факт, что выручка основного юрлица РЕН ТВ — ООО «Акцепт (Телевизионный канал РЕН ТВ)» — оказалась относительно небольшой, всего 7,6 млрд руб. Хотя этот вещатель по итогам года вошел в первую пятерку самых популярных федеральных телеканалов.

С другой стороны, на одно юрлицо могут быть оформлены сразу несколько каналов. Например, АО «Сеть телевизионных станций» управляет не только СТС, флагманским каналом «СТС Медиа», но и входящими в этот холдинг и распространяющимися преимущественно в кабельных сетях CTC Love и CTC Kids. Таким образом, отчетность этого АО отражает результаты сразу трех вещателей.

База СПАРК не дает данных о финансовых результатах самого популярного в стране канала «Россия 1». Доступна лишь информация по всему ФГУП ВГТРК, в который входят также другие телеканалы, радиостанции, интернет-ресурсы и другие активы. Нет в базе отчетности за 2018 год и основной для ТНТ компании — АО «ТНТ-Телесеть», а также юрлица телерадиокомпании «Мир».

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов:

  • Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб. «Первый» три года подряд уступает лидерство «России 1» по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке. Выручка всей ВГТРК по РСБУ в прошлом году не превысила 32,4 млрд руб.
  • У ВГТРК самый большой среди вещателей разрыв между расходами и доходами. При выручке 32,4 млрд руб. расходы достигают 57,2 млрд руб., что дает 24,8 млрд руб. убытка от основной деятельности. Для сравнения: у «Первого канала» этот разрыв в прошлом году равнялся всего 13,1 млрд руб. Но за счет 27 млрд руб. «прочих доходов», в которые входят субсидии из бюджета, ВГТРК зафиксировала по итогам года 850 млн чистой прибыли. У «Первого канала» «прочие доходы» составили лишь 7,6 млрд руб., что дало 6,8 млрд чистого убытка. Это самый высокий показатель среди федеральных каналов. По сравнению с 2017 годом чистый убыток «Первого канала» вырос в четыре раза.
  • Наибольший рост выручки по РСБУ — на 45%, до 25,6 млрд руб. — в 2018 году показало АО «Сеть телевизионных станций», управляющее СТС, CTC Love и запущенным в прошлом году CTC Kids. У этого юрлица также самая большая среди телеканалов прибыль от основной деятельности (почти 7,1 млрд руб.) и чистая прибыль (5,3 млрд руб.)
  • Наибольшее падение выручки по РСБУ зафиксировано на канале «Спас». Его доходы сократились более чем на треть, до 153 млн руб., следует из данных СПАРК. Но именно в прошлом году рекламу в эфире «Спаса» начал продавать Национальный рекламный альянс, что должно было, наоборот, увеличить выручку канала. У «Спаса» самая низкая выручка среди всех проанализированных каналов.
  • Вдвое, до 670 млн руб., выросла в 2018 году прибыль от основной деятельности и ключевого юрлица РЕН ТВ. Чистая прибыль ООО «Акцепт (Телевизионный канал РЕН ТВ)» увеличилась и вовсе почти в 57 раз, до 746 млн руб.


РБК направил запросы «Первому каналу», холдингам ВГТРК и «Газпром-Медиа», «Национальной медиа группе», «СТС Медиа», телеканалу «Спас».

Автор: Сергей Соболев
Теги: Телевидение, «Первый канал», ВГТРК, «Россия 1», «СТС Медиа», РЕН ТВ, «Спас»
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