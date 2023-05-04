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Ученые увидели в космосе возможный конец Земли — звезда поглотила планету

Астрономы из США зафиксировали в космосе поглощение планеты звездой, которое ждет и Землю
Ученые впервые получили представление о том, как идет процесс поглощения планеты умирающей звездой во время ее расширения. По мнению астрономов, такая же судьба ждет Землю через пять миллиардов лет
Смоделированное художниками поглощение планеты звездой
Смоделированное художниками поглощение планеты звездой (Фото: K. Miller / R. Hurt Caltech / IPAC / Reuters)

Американские астрономы зафиксировали, как похожая на Солнце звезда поглотила похожую на Юпитер планету, по их мнению, такая же судьба ожидает Землю, пишет The New York Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

«Это окончательная судьба Земли. Мы действительно видим, с чем столкнется Земля через пять миллиардов лет», — сказал один из авторов исследования, сотрудник Массачусетского технологического института Кишалай Де.

Звезда, которая старше Солнца и находится в 12 тыс. световых лет от Земли, поглотила газовую планету во время расширения. Оно происходит, когда звезды начинают умирать, и сопровождается поглощением любых расположенных в пределах их расширения объектов.

Ученые увидели в космосе возможный конец Земли — звезда поглотила планету
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Как рассказал Де, изучение процесса поглощения было похоже на «детективную историю». Он увидел необычную вспышку с помощью телескопа Паломарской обсерватории в Калифорнии в мае 2020 года, для идентификации произошедшего была использована также информация с телескопа на Гавайях. Затем за событием наблюдали в инфракрасном свете, что и помогло установить — это было поглощение планеты звездой. По словам Де, наблюдения «дали первое представление» о том, как идет этот процесс.

Как отмечается в статье, планета еще более чем за год до случившегося находилась у окраин звезды, и она поглощала части ее атмосферы. Взрыв, когда звезда полностью окутала планету, продолжался в течение десяти дней. Затем еще полгода наблюдалось сильное свечение, когда происходило поглощение остатков планеты.

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В прошлом году космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» впервые сумел сделать снимок планеты за пределами Солнечной системы. Он зафиксировал планету HIP 65426 b — газовый гигант, открытый в 2017 году. По разным оценкам, она в 6–12 раз больше Юпитера, ей от 15 млн до 20 млн лет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Солнце Земля звезды космос планеты
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