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«Коммерсантъ» сообщил, что у клубов Москвы потребовали доступ к камерам

«Коммерсантъ»: власти Москвы потребовали доступ к камерам ночных клубов
Московские власти обязали ночные клубы связать свои камеры с единым центром хранения данных мэрии, доступ к которому имеют правоохранительные органы. Видео с них могут быть использованы для распознавания лиц
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Власти Москвы обязали некоторые развлекательные заведения подключить их видеокамеры к Единому центру хранения данных мэрии (ЕЦХД, центр обработки данных, на базе которого работает городская система распознавания лиц; им управляет департамент информационных технологий Москвы), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди управляющих столичными ночными клубами и барами.

Один из собеседников издания уточнил, что установку камер курирует префектура Центрального административного округа Москвы. По его словам, владельцам заведений нужно подписать гарантийное письмо, где будут указаны сроки установки оборудования. Другой источник сообщил, что переговоры с мэрией идут месяц, в первую очередь на них обсуждается подключение к ЕЦХД камер на входах.

РБК направил запрос в департамент информационных технологий Москвы.

Власти Москвы решили передать фото с mos.ru в систему распознавания лиц
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Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

По словам одного из источников издания, эти планы обсуждались давно, проект получил развитие во время пандемии коронавируса. В методичке по подключению коммерческих камер к ЕЦХД, на которую ссылается газета, говорится, что разрешение камер должно быть не ниже 720p, частота кадров — 15–25 к/с. Аналогичную инструкцию осенью 2021 года получали владельцы столичных торговых центров — мэрия потребовала интегрировать их камеры в городскую систему видеонаблюдения, чтобы контролировать соблюдение масочного режима, писал «Коммерсантъ».

По мнению директора по развитию веб-технологий Artezio Сергея Матусевича, формально владельцы ночных клубов могут согласиться на требования мэрии, но при этом постараются не потерять клиентов. Доступ к ЕЦХД имеют правоохранительные органы, что может оттолкнуть некоторых посетителей; чтобы сохранить их приватность, владельцы могут, например, устанавливать камеры в темных помещениях, считает эксперт.

Сейчас, по данным мэрии, в Москве работает 213 тыс. камер видеонаблюдения. Данные из них попадают в ЕЦХД и могут быть использованы для распознавания лиц.

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В сентябре прошлого года московские власти решили доработать систему распознавания лиц: научить видеокамеры и нейросети искать не только возможных преступников, но и их сообщников, а также вычислять маршруты передвижений. Кроме того, мэрия захотела дать системе распознавания, которая используется для поиска преступников и выписки штрафов, доступ к фотографиям профиля пользователей портала mos.ru.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Екатерина Ясакова
камеры видеонаблюдения Ночные клубы Департамент информационных технологий мэрия Москвы распознавание лиц
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