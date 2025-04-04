Власти обсудят введение биометрии для быстрой езды на электросамокатах

Власти обсуждают введение биометрической идентификации для быстрой езды на арендных электросамокатах. Скорость в этом случае будет разделена на низко- и высокорискованную. Это позволит снизить число аварий, считают чиновники

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Власти рассматривают возможность введения идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Инициативу, в частности, обсуждали на совещании в Госдуме 15 марта, рассказали два участвовавших в нем источника РБК. По словам одного из них, куратором совещания выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Ткачев, среди участников были представители МВД, Департамента информационных технологий Москвы, Минцифры, Центра биометрических технологий (ЦБТ; оператор Единой биометрической системы), «Московского метрополитена», «Яндекс Микромобильности», «МТС Юрента» и др.

Идентификацию по биометрии предлагается ввести как меру повышения безопасности: предполагается, что она будет обязательной для катания с высокой степенью риска — на скорости от 12 до 25 км/ч, а для катания на скорости с малым риском биометрия не понадобится. Соответствующий эксперимент предлагается провести на территории Москвы в 2026 году с начала сезона электросамокатов. «Обсуждается несколько пороговых значений. Например, если клиента устраивает максимальная скорость в 12 км/ч, никакая биометрия ему не понадобится, потому что он низкорисковый участник дорожного движения. Пусть ездит как раньше. Если хочешь прокатиться с ветерком, будь добр дополнительно подтвердить личность», — пояснил собеседник РБК из числа участников совещания. По его словам, по итогам совещания в правительство была направлена рекомендация о подготовке условий проведения эксперимента аренды СИМ с применением биометрии.

Антон Ткачев подтвердил РБК проработку эксперимента на территории Москвы, в рамках которого обсуждается возможность применения биометрии в высокорисковых сценариях, например, когда пользователь выбирает поездку на скорости выше определенного лимита. «Подобный подход обеспечит добровольность применения технологии, в то же время — позволит лучше контролировать потенциально опасных участников дорожного движения», — заявил Ткачев. При этом важно, чтобы внедрение технологии не сказалось на качестве клиентского опыта и не оказало чрезмерной нагрузки на бизнес, добавил он.

Как сообщил РБК представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, прорабатываются меры для снижения аварийности и рисков для граждан, речь не идет о радикальных ограничениях на использование СИМ. «Этот вид транспорта уже стал неотъемлемой частью современной городской инфраструктуры. Важно сохранить его, но сделать менее опасным для пешеходов и самих водителей. Одним из решений может стать внедрение биометрических технологий в кикшеринговые сервисы», — заявил он. Их применение, по словам представителя аппарата вице-премьера, исключит возможность использования чужих или краденных аккаунтов для поездок на электросамокатах и других СИМ. В то же время правительство стремится сохранить принцип добровольности при работе с биометрией, поэтому прорабатываются различные сценарии применения указанной технологии в сфере кикшеринга, дополнил он.

Ранее источники РБК рассказывали, что власти обсуждают внесение изменений в правила дорожного движения для СИМ, в том числе возможность относить электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт к СИМ, а с бóльшим показателем — к мопедам; запретить передвигаться на всех СИМ по тротуарам; ввести обязательное использование шлема при передвижении по дороге; поднять разрешенный возраст передвижения на СИМ с 14 до 16 лет.

Представитель Минцифры сказал, что вопрос о применении биометрии для снижения аварийности при использовании электросамокатов еще обсуждается с заинтересованными ведомствами и отраслью. «Никаких итоговых решений не принято. Говорить о деталях пока преждевременно», — сообщил он.

В дептрансе Москвы не стали комментировать информацию об эксперименте с биометрией, но отметили, что они вместе с коллегами из Госавтоинспекции, ЦОДД и операторами проката ведут «комплексную работу по повышению безопасности поездок на электросамокатах».

Представители «Яндекса», «МТС Юрент» и Whoosh отказались от комментариев. РБК направил запросы в Минтранс, МВД и Ассоциации операторов микромобильности.

Статистика аварий на СИМ По данным МВД, в 2024 году в России было зафиксировано 4 426 ДТП с участием СИМ, на 43% больше, чем годом ранее, указано в статье о влиянии СИМ на дорожнотранспортную аварийность. В результате аварий погибли 54 человека, в том числе 6 детей. Подавляющее большинство из них (51) были водителями СИМ, один — пассажиром, двое — пешеходами. Травмы получили 4 591 (+44,5%) человек, среди которых 1 165 детей. Большинство из них (70%) также являлись водителями СИМ. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в Москве (1 323), Красноярском крае (406), Нижегородской области (234), Краснодарском крае (202), Санкт-Петербурге (202), Тюменской (162), Свердловской (129) и Самарской (104) областях. Большинство раненых в ДТП лиц, передвигавшихся на СИМ, составляют люди в молодом и среднем возрасте, почти треть (32%) — в возрасте 10-17 лет.

Как биометрия повлияет на сервисы и пользователей

Единая биометрическая система — государственный депозитарий, созданный для хранения биометрических данных. Используется при оказании государственных услуг, в банковской, транспортной и телеком-отраслях (бесконтактная оплата покупок или проезда, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и др.). По словам представителя ЦБТ, бизнесу планируют предложить несколько вариантов подтверждения личности водителя СИМ, в том числе — применение регионального (московского) сегмента ЕБС, а также применение векторной модели взаимодействия. Вектор — обезличенная последовательность символов, сгенерированная на основе биометрического образца, хранящегося в системе; применяется для подтверждения личности. В рамках такой модели организации, аккредитованные биометрической системой, получают доступ к пакету биометрических векторов и возможность использовать их для подтверждения личности пользователя неограниченное количество раз в течение года.

По словам представителя ЦБТ, при реализации векторного сценария взаимодействия с ЕБС для применения в сервисе подтверждения личности водителей СИМ будет доступно более 20 млн биометрических образцов. Он также сообщил, что в случае проведения эксперимента тарифы на применение ЕБС для подтверждения личности водителя «будут сформированы в диалоге и с учетом позиции рынка». Сейчас стоимость пакета в 1 млн векторов составляет от 2,7 млн руб в год. В центре рассчитывают, что подобное подтверждение личности пользователя позволит снизить число аварий с участием СИМ и сделает этот вид транспорта более безопасным для пешеходов и водителей.

Необходимость предоставления биометрии для быстрой езды несколько ограничит спрос, полагает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Логика законодателей, с одной стороны, понятна. Она обусловливает резкое снижение мотивации нарушать правила дорожного движения и создавать опасные ситуации. С другой стороны, необходимость отдельного формата регулирования СИМ, по сравнению, например, с каршерингом, вызывает вопросы», — говорит Бурмистров.

Основатель компании транспортного консалтинга InnovaTransport Алексей Смирнов сомневается, что инициатива существенно повлияет на спрос на аренду СИМ. «Среди пользователей всегда будут те, кто нарушает правила, и те, кто их соблюдает. Большинство — это добросовестные участники дорожного движения, и для них введение биометрии не станет серьезным препятствием. Появится дополнительный шаг, который необходимо будет пройти, но сейчас уже многие люди пользуются различными биометрическими сервисами: сдавали биометрию на портале Госуслуг, используют банковские услуги. В конечном итоге, все просто пройдут биометрическую регистрацию и продолжат пользоваться кикшеринговыми самокатами. Конечно, найдутся те, кто откажется, но таких точно не большинство», — считает Смирнов.