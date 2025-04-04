Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Власти обсуждают идею предоставления отсрочки для IT-экспортеров по уплате налога на прибыль. Отрасль платит его по ставке 5%. Участники рынка считают меру полезной, но недостаточной для продвижения российского ПО за рубежом

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Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко обсуждают возможность введения отсрочки по уплате налога на прибыль и другие меры поддержки для IT-компаний, которые экспортируют свои продукты. Об этом РБК рассказал источник на IT-рынке. По его словам, решение об отсрочке уплаты налога на прибыль стало компромиссным и выработано по итогам обсуждения с бизнесом, который изначально просил полностью освободить IT-экспортеров от уплаты 5-процентного налога. Конкретных параметров предоставления отсрочки пока нет.

Факт обсуждения мер поддержки IT-решений, в том числе для их экспорта, РБК подтвердили представители министерства и аппарата Григоренко, указав, что окончательное решение по конкретным мерам пока не принято.

С 2025 года общая ставка налога на прибыль в России повысилась с 20 до 25%. Но для некоторых направлений российского бизнеса установлены пониженные ставки этого налога, в частности для IT-организаций она составляет 5% до 2030 года. До 2025-го налоговая ставка для IT была нулевой.

Об обсуждении возможной отсрочки уплаты налога на прибыль для экспортеров из числа IT-компаний знает и директор по развитию международного бизнеса ГК Softline Александр Рожков. По его словам, обсуждение мер поддержки возникло из-за возможного возвращения иностранных конкурентов. Детали будут известны по результатам дальнейших обсуждений Минцифры с представителями бизнеса, уточнил он.

Что с экспортом IT

По оценке ассоциации «Руссофт», экспорт российского программного обеспечения в 2024-м впервые за три последних года показал положительную динамику, увеличившись на 6,6%, до $5 млрд. Среди российских софтверных компаний 52% экспортируют свои решения, еще 35% планируют начать поставки за рубеж. Президент «Руссофта» Валентин Макаров сказал РБК, что по итогам 2025 года рост зарубежных поставок станет еще заметнее, возможно, будет кратным. «Но нужно учитывать, что геополитическая обстановка очень нестабильна и может привести к непредсказуемым последствиям. Тем не менее многие IT-компании положительно смотрят в сторону экспорта, планируют свое продвижение за рубежом», — добавил он. По словам Макарова, наибольшее внимание экспортеров привлекают страны СНГ, Юго-Восточной Азии, MENA (Алжир, Бахрейн, Египет, Палестина, Израиль и др.), а также Африки и Латинской Америки. Темпы падения доходов от экспорта ПО в США и ЕС в 2024-м, по словам Макарова, снизились.

По итогам прошлого года повысился спрос на программные продукты российских разработчиков в дружественных странах Ближнего Востока и Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в странах, входящих в ЕАЭС и БРИКС, говорит Рожков. «Все чаще российские разработчики локализуют свои IT-продукты, регистрируют интеллектуальную собственность и сертифицируют решения в странах присутствия. Многие IT-экспортеры заключают партнерские соглашения с местными бизнес-ассоциациями и крупными отраслевыми игроками, региональными дистрибьюторами, системными интеграторами и провайдерами IT-услуг», — рассказывает он.

В 2025 году, по его мнению, IT-компании будут активно расширять поставки за границу, так как внутренний рынок становится ограниченным. «Кроме того, спрос на российские решения для достижения технологического суверенитета в дружественных странах растет <…>. Потенциал для российских экспортеров с текущей долей на мировом IT-рынке в размере 1% огромен», — оптимистичен Рожков.

Нужна ли IT-экспортерам отсрочка уплаты налога

Критерием отбора компаний для отсрочки уплаты налога на прибыль может стать востребованность IT-продуктов на российском рынке и их перспективы за рубежом, считает замдиректора Центра научно-технологической политики МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. По его мнению, эта инициатива позволит укрепить позиции отечественных IT-компаний, в том числе небольших, а также простимулирует их увеличивать объемы экспорта. Отсрочка по налогу на прибыль значительно улучшит ликвидность российских IT-компаний, особенно небольших и средних, согласен директор по инновациям финтехразработчика и интегратора Fork-Tech Владислав Лаптев. «Подобные меры позволят компаниям эффективнее инвестировать в адаптацию продуктов под требования зарубежных клиентов, быстрее осуществлять масштабирование решений и активнее участвовать в международных выставках и переговорах. В итоге это способствует повышению конкурентоспособности наших разработок за рубежом», — считает он.

Инициатива Минцифры может стать дополнительным стимулом для тех вендоров, решения которых достигли достаточной зрелости, чтобы конкурировать с зарубежными, уточняет управляющий директор Orion soft Евгений Шишков. Например, по его мнению, к этому уровню приближается рынок отечественной виртуализации. «Но стоит учитывать, что зарубежные заказчики менее лояльны к российским продуктам, так как знакомы в том числе с китайскими разработками и не ограничены требованиями регуляторов. Поэтому пока российские вендоры аккуратно присматриваются к возможностям экспорта», — указывает Шишков.

Предложенная мера, если ее примут, будет полезна, но ограничиваться только этим нельзя, говорит Макаров. «Мы должны быть способны поставлять на экспорт не только отдельные приложения, а целые «доверенные» IT-системы, включающие системное и прикладное программное обеспечение, а также доверенные программно-аппаратные комплексы», — считает президент «Руссофт». Чтобы этого достичь, по его мнению, экспорт софта должен стать одним из приоритетов российских зарубежных поставок. Сейчас такого приоритета нет ни в одном из национальных проектов и программ, из-за чего IT-компании не могут воспользоваться кредитами государственного экспортно-кредитного агентства (ЭКСАР) для зарубежных покупателей, указывает Макаров. Кроме того, IT-ассоциации не могут пользоваться финансовыми мерами поддержки для бизнес-миссий со стороны государства, как это делается в ведущих странах-конкурентах, говорит Макаров.

Мера выглядит достаточно привлекательной, но подводные камни могут возникнуть на этапе подтверждения экспорта, считает глава комитета по экспорту Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Олег Кравчук. «Дело в том, что почти все производители выполняют экспортные отгрузки традиционным путем, через российских дистрибьюторов. Далее уже сам дистрибьютор проводит экспортно-логистические операции. Таким образом, в бухгалтерском учете производителей продукции экспортные отгрузки не прослеживаются», — поясняет он. Большая часть экспортной продукции производится на совместных предприятиях в других странах, что также осложняет задачу подтверждения экспорта, продолжает Кравчук. По его мнению, мера может стать эффективной лишь в том случае, если будет определен порядок подтверждения экспорта: через дистрибьюторов или совместные предприятия, если центр получения прибыли находится в России.

Экспорт в нынешних условиях осуществляется не напрямую, а, например, через посредников, подтверждает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. «Как в правовом поле показать экспорт корректно и доказательно — суммы, объемы, выручку?» — задается он вопросом. По мнению Комлева, введение отсрочки повлияет на экспорт меньше, чем, например, финансовая логистика и внешние санкции.