Новый фильм Гая Ричи с Генри Кавиллом не выйдет в российский прокат

Новый фильм Гая Ричи не получил разрешения на прокат в России

Боевик с Генри Кавиллом от Гая Ричи не получил разрешения на прокат в запланированную дату в конце апреля. Сопродюсером выступила структура «Яндекса»; «Кинопоиск» сообщил о поиске решения, как поддержать зрителей

Генри Кавилл, кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел» (Фото: Lions Gate Films / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Новый фильм режиссера «Министерство неджентльменских дел» не выйдет в российский прокат, Минкультуры не выдало проектное удостоверение на 25 апреля, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм не получил прокатное удостоверение на эту дату на основании подпункта «е» пункта 18 Правил выдачи, пояснили РБК в компании-кинопрокатчике «Вольга».

Этот пункт говорит об отказе в выдаче удостоверения при нарушении других положений документа, среди них: получение прокатного удостоверения на эту дату другим фильмом. Минкультуры в прошлом уже «разводило» премьеры для приоритета российских фильмов над голливудскими. На 25 апреля, к примеру, запланирован выход российского фильма о Второй мировой войне «Блиндаж».

«Для нас важно подарить максимальному числу российских зрителей возможность увидеть этот фильм, и мы продолжаем придерживаться этой миссии. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России. О наших дальнейших планах мы объявим чуть позже», — сообщили РБК в «Кинопоиске».

Продюсерский центр медиасервисов «Яндекса» «Плюс Студия» стал дистрибьютором и сопродюсером нового фильма Ричи.

Главную роль в «Министерстве неджентльменских дел» сыграл актер Генри Кавилл. Сюжет разворачивается в 1942 году и рассказывает об объединении профессиональных бойцов в секретное боевое подразделение для выполнения миссий против нацистской Германии по приказу британского премьера Уинстона Черчилля.