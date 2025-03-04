Лунный посадочный модуль Blue Ghost заснял свой первый восход Солнца

Лунный модуль Blue Ghost, разработанный Firefly Aerospace, заснял восход Солнца, ознаменовав начало лунного дня. Это событие положило старт научным исследованиям, которые продлятся две недели

Лунный посадочный модуль Blue Ghost, разработанный частной аэрокосмической компанией Firefly Aerospace, зафиксировал свой первый восход Солнца на поверхности Луны. Об этом компания-разработчик сообщила в соцсети X. Этот момент ознаменовал начало лунного дня и старта научных операций.

Как заявили в Firefly Aerospace, специалисты уже приступили к управлению рядом научных приборов NASA, размещенных на борту аппарата. Ожидается, что работы продолжатся в течение двух недель, включая предстоящий период лунной ночи.

Firefly Aerospace — частная аэрокосмическая компания, основанная в Техасе в 2017 году. Ракеты-носители малой и средней грузоподъемности, лунные посадочные модули и орбитальные аппараты компании обслуживают весь жизненный цикл государственных и коммерческих миссий от низкой околоземной орбиты до Луны. Штаб компании насчитывает около 700 сотрудников.

Лунный аппарат Blue Ghost Mission 1 успешно сел на поверхность Луны 2 марта. Это вторая успешная посадка частного космического модуля на Луну после миссии IM-1 от Intuitive Machines в 2023 году.

Компания Firefly Aerospace доставила на Луну научные приборы, предназначенные для тестирования бурения, сбора образцов реголита, радиационно-стойких вычислений и борьбы с лунной пылью. NASA также рассчитывает получить новые данные о влиянии космической погоды на Землю.

До сих пор успешные посадки на Луну удавались только государственным миссиям России, США, Китая, Индии и Японии. Попытки частных компаний часто заканчивались неудачами. В 2023 году Россия запустила станцию Луна-25, но аппарат разбился при заходе на посадку. Firefly Aerospace учла опыт предыдущих миссий, что помогло повысить шансы на успешное выполнение задачи.