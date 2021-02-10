Минфин изучит мировой опыт по введению «цифрового налога»

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Министерство финансов России изучает иностранный опыт ужесточения налоговой нагрузки на глобальных поставщиков цифровых услуг. Сейчас корпорации платят налог по месту регистрации головного офиса, поэтому их доход зачастую утекает мимо российского бюджета. О планах Минфина рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов в интервью международной аудиторской компании KPMG.

«Крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств», — указал он.

Сазанов отметил, что Минфин заинтересован изменить ситуацию и обложить эту прибыль налогом. По его словам, это не сугубо российская инициатива, а глобальный тренд, который, в частности уже реализовала Великобритания.

«В Англии первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России», — уточнил Сазанов.