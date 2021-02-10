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Минфин изучит мировой опыт по введению «цифрового налога»

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Министерство финансов России изучает иностранный опыт ужесточения налоговой нагрузки на глобальных поставщиков цифровых услуг. Сейчас корпорации платят налог по месту регистрации головного офиса, поэтому их доход зачастую утекает мимо российского бюджета. О планах Минфина рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов в интервью международной аудиторской компании KPMG.

«Крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств», — указал он.

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Фото:John G. Mabanglo / EPA / ТАСС

Сазанов отметил, что Минфин заинтересован изменить ситуацию и обложить эту прибыль налогом. По его словам, это не сугубо российская инициатива, а глобальный тренд, который, в частности уже реализовала Великобритания.

«В Англии первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России», — уточнил Сазанов.

Заместитель министра пояснил, что пока окончательное решение о будущем цифрового налога в России не принято.

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О том, что ведомство хочет изменить подходы к налогообложению цифровых гигантов, стало известно в 2019 году. Соответствующее положение появилось в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Минфин тогда предложил поменять российское законодательство так, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. При этом министерство уточняло РБК, что вопрос следует детально проработать.

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