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Skolkovo Ventures решила заняться объединением стартапов

В ближайшее время Skolkovo Ventures создаст на базе стартапов «Сколково» несколько холдингов для партнеров из различных сфер. Укрупнение стартапов необходимо, чтобы они смогли найти покупателя или выйти на биржу
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Skolkovo Ventures обсуждает создание хай-тек компании в области цифровых решений для нефтегазового сектора «вместе с крупным игроком рынка», рассказал в интервью РБК глава компании Владимир Сакович. По его словам, речь идет об очень большом для России рынке, чей объем составляет $15 млрд.

«Из-за геополитики многие иностранные решения стали недоступны. За десять лет в «Сколково», в университетах, в «Роснано» и т.д. выросли хорошие технологические компании, но они нишевые, их нужно объединять», — отметил он. Кто может выступить потенциальным партнером и и о каких объектах для приобретения идет речь, он не уточнил.

Глава Skolkovo Ventures —РБК: «Стартапы начали опасаться брать госденьги»
Технологии и медиа
Владимир Сакович

Сакович напомнил, что в середине 2020 года Skolkovo Ventures создала вместе с японским стратегом Dentsu холдинг Station, который специализируется на цифровом маркетинге. Заявленный размер инвестиций создателей СП и их партнеров в первые полтора года — 1,5 млрд руб. Сейчас, по словам Саковича, идет одновременно несколько сделок по покупке стартапов в этот холдинг.

Кроме того, несколько подобных хай-тек компаний Skolkovo Ventures намерена создать в рамках соглашения с ВТБ, подписанного осенью прошлого года. Это будут компании, которые не будут напрямую связаны с банковским бизнесом, но будут его продолжением — работать в сфере больших данных, кибербезопасности и т.д., пояснил Сакович.

По его словам, объединение стартапов в одну компанию — это одна из тактик, как Skolkovo Ventures, с одной стороны, решает задачу перехода от миллиардной выручки к 10-миллиардной — именно при таком значении российской компании становится целесообразным задумываться о выходе на биржу. А с другой — делает стартапы более привлекательными для стратегического покупателя, в роли которого могли бы выступать корпорации. «Корпорации часто оправдывают свое нежелание инвестировать в стартапы тем, что у последних очень узкие продукты, а компании нужно комплексное решение. Допустим, если кто-то хочет развивать 5G, он идет в [китайскую компанию] Huawei, потому что там предоставят решение «под ключ». Крупный бизнес хочет работать с соразмерными себе подрядчиками», — пояснил глава Skolkovo Ventures.

В первую очередь, по словам Саковича, они смотрят на те стартапы, которые выросли в «Сколково». Задача — построить игроков с капитализацией примерно в $100 млн, и за три года увеличить показатель в 5 раз. Холдинги будут выкупать на себя активы по своим направлениям, за счет этого из активов смогут выйти бизнес-ангелы, венчурные фонды и те, кто завершили свой инвестиционный цикл. Часть существующих инвесторов сможет конвертировать долю в активе на долю в холдинге, могут появиться новые инвесторы вместе со Skolkovo Ventures. «Большинство этих холдингов мы стараемся создавать так, чтобы ни у кого не было контроля, это важно для долгосрочной устойчивости», — рассказал Владимир Сакович.

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Как к идее отнеслись эксперты

«Корпорациям действительно интересно работать с крупными состоявшимися бизнесами, — согласен директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов. — Часто небольшая компания рассматривается исключительно как команда с разработкой, а это всегда в глазах крупной организации копируемо и повторимо». В то же время он считает, что описанный Skolkovo Ventures подход возможен, если крупная портфельная компания поглощает другие компании или как точечное конкретное решение относительно конкретной группы компаний. В других случаях он может иметь ряд трудностей. В частности, при объединении компаний в один холдинг могут возникнуть сложности с определением, кто будет главным, как синхронизировать стратегии развития компаний, как распределять внутренний бюджет и др. вопросы. По словам Варламова, стартапы привлекательны для корпораций в том случае, если открывают новые перспективные ниши, в которых массивные корпорации еще не преуспели. В России технологическим стартапам не хватает капитала, человеческих ресурсов и интеграции в мировые рынки; вместе с геополитическими противоречиями, инвестиционным климатом и недостаточностью правильного законодательства это приводит к тому, что перспективные стартапы редко вырастают в крупный бизнес, отметил глава ФРИИ.

Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы
Технологии и медиа
Фото:Issei Kato / Reuters

Управляющий партнер венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко считает, что идея Skolkovo Ventures ориентирована больше не на повышение интереса к стартапам со стороны крупных корпораций, а на проведение IPO объединенных холдингов и может быть заточена под хайп технологических IPO, который уже несколько лет продолжается в США. Такая схема может ускорить проведение IPO, согласна директор по коммуникациям инвестиционного акселератора HR&ED-tech Анастасия Веремьева. По ее словам, зачастую технологическим компаниям действительно не хватает усиления некоторых направлений операционной деятельности.

Однако и Веремьева, и Братишко видят риски в том, как будет реализована идея. «Вопрос только в том, как комфортно провести объединение: каждый отдельный стартап — экосистема со своими особенностями, атмосферой и ценностями. Это не только про технологии», — указала представитель HR&ED-tech.

Авторы
Анна Балашова, Владислав Скобелев, Дарья Чебакова
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