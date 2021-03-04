Skolkovo Ventures решила заняться объединением стартапов

В ближайшее время Skolkovo Ventures создаст на базе стартапов «Сколково» несколько холдингов для партнеров из различных сфер. Укрупнение стартапов необходимо, чтобы они смогли найти покупателя или выйти на биржу

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Skolkovo Ventures обсуждает создание хай-тек компании в области цифровых решений для нефтегазового сектора «вместе с крупным игроком рынка», рассказал в интервью РБК глава компании Владимир Сакович. По его словам, речь идет об очень большом для России рынке, чей объем составляет $15 млрд.

«Из-за геополитики многие иностранные решения стали недоступны. За десять лет в «Сколково», в университетах, в «Роснано» и т.д. выросли хорошие технологические компании, но они нишевые, их нужно объединять», — отметил он. Кто может выступить потенциальным партнером и и о каких объектах для приобретения идет речь, он не уточнил.

Сакович напомнил, что в середине 2020 года Skolkovo Ventures создала вместе с японским стратегом Dentsu холдинг Station, который специализируется на цифровом маркетинге. Заявленный размер инвестиций создателей СП и их партнеров в первые полтора года — 1,5 млрд руб. Сейчас, по словам Саковича, идет одновременно несколько сделок по покупке стартапов в этот холдинг.

Кроме того, несколько подобных хай-тек компаний Skolkovo Ventures намерена создать в рамках соглашения с ВТБ, подписанного осенью прошлого года. Это будут компании, которые не будут напрямую связаны с банковским бизнесом, но будут его продолжением — работать в сфере больших данных, кибербезопасности и т.д., пояснил Сакович.