МТС изменит формат своей розничной сети

МТС запустит новые форматы магазинов и увеличит долю товаров собственного производства в их ассортименте. Продажи смартфонов, на которых специализировалась розница операторов, стагнируют, поэтому им приходится искать альтернативы

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Весной 2020 года МТС начнет менять формат своей розничной сети — одной из крупнейших по продаже мобильных устройств в стране, рассказал РБК представитель оператора Алексей Меркутов. К существующему стандартному формату добавятся три новых.

Сейчас стандартный магазин МТС имеет площадь 30–50 кв. м, оборудован витринами со смартфонами и аксессуарами, терминалами самообслуживания для получения операторских услуг и стойкой консультанта. Ретейлер намерен сокращать долю стандартных магазинов в пользу трех новых форматов.

Шоурумы от 150 кв. м, разделенные на демонстрационные зоны, в которых можно будет протестировать решения МТС в сферах «умного» дома и киберспорта, попробовать, как работают новые смартфоны и установленные на них приложения от оператора. Шоурумы будут располагаться на центральных улицах в городах присутствия, они должны стать местом для демонстрации экосистемы МТС. Главная задача таких магазинов — имиджевая, поэтому они могут быть планово убыточными, объяснил представитель МТС. За год компания планирует открыть от 50 до 80 шоурумов.

Флагманские салоны. Они меньше шоурумов — от 70 до 120 кв. м, будут располагаться в локациях с высоким трафиком. Эти магазины не должны быть убыточными, уточняет Меркутов.

Мини-салоны находятся там, где невозможно размещение большого офиса. В точках площадью до 20 кв. м установят терминалы самообслуживания для получения абонентских и финансовых услуг от МТС Банка.

Форматы флагманских и мини-салонов МТС развивала и раньше, но до сих пор на них приходилось лишь около 5% от общего числа торговых точек, а оставшиеся 95% — на стандартные магазины. После изменений доля последних снизится до 63–64%, мини-салоны займут около 25% розничной сети, флагманские — 10%, а шоурумы — 1–2%. На конец третьего квартала 2019 года (последние данные) розничная сеть МТС состояла из 5857 салонов. В 2018 году компания планово закрыла 200 точек продаж. «До конца 2020 года мы рассматриваем возможность сократить розницу еще на 400 салонов, но итоговое количество салонов, которые мы закроем, будет зависеть от ситуации на рынке», — передала через пресс-службу первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Изменения розничной сети соответствуют обновленной стратегии компании, которую МТС представила в конце ноября прошлого года. Оператор намерен увеличить число конвергентных абонентов, то есть тех, кто пользуется сразу несколькими продуктами или услугами.