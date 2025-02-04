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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Хакеры прикрепили «обнаженные» фото Трампа к его старым постам в X

Хакеры прикрепили поддельные «обнаженные» фото Трампа к его старым постам в X
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Хакеры взломали несколько постов президента США и его жены в X. К одному из них прикреплено поддельное «голое» фото «Трампа», которому наносят автозагар. Злоумышленники использовали уязвимость сервиса для сокращения ссылок Bitly
Фото: realDonaldTrump / X
Фото: realDonaldTrump / X

Хакеры взломали старые посты в учетной записи президента США Дональда Трампа в соцсети X и заменили их содержание его поддельной «голой» фотографией. Пост по-прежнему доступен на странице в таком виде.

На «фотографии» в посте от 15 апреля 2011 года «Трамп» стоит перед зеркалом в профиль в обнаженном виде. Ему наносят автозагар. Фото представляет собой пародию на один из снимков фотосессии Трампа от 2017 года, отмечает The Mirror.

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К фейковому сообщению также прикреплена ссылка на сервис для сокращения ссылок Bitly. Злоумышленники воспользовались его уязвимостью, чтобы подделать пост, пишет портал Gizmodo со ссылкой на журналиста Мэтта Биндера. Ссылка ведет на сайт хакеров.

Пост существует в нынешнем виде как минимум с 3 февраля, свидетельствуют данные веб-архивов. Биндер утверждает, что посты на странице Трампа были взломаны еще на прошлой неделе.

Журналист показал и другие взломанные посты на странице Трампа: один из них датирован 2013 годом: в нем президент призывал пользователей подписаться на него в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена). Теперь в посте также есть ссылка на сайт хакеров.

Другой твит, взломанный хакерами, опубликовала жена Трампа Мелания. Он посвящен ее новой коллекции ювелирных изделий.

Все ссылки, прикрепленные к трем постам, уже неактивны: при попытке перейти по ним появляется сообщение: «Эта ссылка или QR-код были деактивированы».

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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