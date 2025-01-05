Спикер думы Дальнегорска объяснил взломом комментарий про опарышей

Никита Харламов (Фото: kharlamov_n / VK)

Председатель думы Дальнегорска в Приморском крае Никита Харламов опроверг причастность к остановленному в соцсетях от его имени комментарию, в котором граждане сравнивались с опарышами.

«2 января при помощи вредоносной ссылки взломали мой личный аккаунт, с которого от моего имени пошла массовая рассылка оскорбительного содержания», — рассказал депутат «РИА Новости».

3 января телеграм-канал Administration_Dalnegorsk (не является официальным аккаунтом администрации города) сделал репост сообщения прокуратуры Приморья о проверке зон с мусорными контейнерами. В обсуждении под постом комментаторы раскритиковали деятельность администрации Дальнегорска. Позднее в обсуждении от аккаунта под именем Никита Юрьевич Харламов было опубликовано видео с опарышами, подписанное словами «комментаторы Administration_Dalnegorsk».

Приморская прокуратура сообщала о жалобах на «переполненность придомовых контейнерных площадок и непринятие мер к обеспечению санитарного благополучия граждан», которые массово начали поступать в новогодние праздники. Ведомство выявило нарушение и внесло представление главе города Александру Теребилову и руководителю экологического оператора. В прокуратуре отметили, что после их вмешательства места сбора отходов были приведены в порядок.