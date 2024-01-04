Microsoft впервые за 30 лет добавит на клавиатуру новую важную клавишу

На новых компьютерах под управлением операционной системы Windows 11 появится клавиша Copilot, запускающая разработанный Microsoft ИИ-помощник

Фото: Norbert Michalke / imagebroker.com / Global Look Press

Microsoft впервые за почти 30 лет произведет важное изменение на стандартной клавиатуре, объявил исполнительный вице-президент и директор по маркетингу корпорации Юсуф Мехди. На новых ноутбуках и клавиатурах для настольных компьютеров появится новая клавиша, запускающая Microsoft Copilot — созданный компанией ИИ-помощник.

«Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре почти за три десятилетия. Это не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит ее эффективность, сделав 2024-й годом ПК с искусственным интеллектом. Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта», — заявил Мехди.

В 1994 году Microsoft добавила на свои клавиатуры клавишу Win, используемую для вызова меню «Пуск». В 2019 году на некоторых клавиатурах для Windows появились клавиши Office и Emoticon, однако это изменение Мехди к важным, видимо, не относит.

Судя по размещенному на сайте Microsoft ролику, новая клавиша заменит правую клавишу Ctrl. Однако, как сообщил CNBC представитель компании, на больших клавиатурах клавиша Copilot будет размещаться рядом с правым Ctrl — вместе с ним, а не вместо него.

По словам вице-президента Microsoft, нажатие клавиши Copilot на компьютере под управлением Windows 11 будет вызывать интерфейс ИИ-помощника, возможности которого пользователи операционной системы уже сейчас могут использовать в различных целях — от повышения эффективности поиска через Bing до наращивания производительности работы в приложениях Microsoft 365. Например, в текстовом редакторе Word Copilot поможет написать или отредактировать текст, а в PowerPoint превратит текстовые документы в презентации или создаст новые слайд-шоу на основе простых подсказок либо кратких описаний. Однако если на конкретном устройстве Copilot окажется недоступен, нажатие клавиши будет запускать поиск Windows.

Мехди рассказал, что первые компьютеры с клавишей Copilot на клавиатуре появятся уже в ближайшие несколько недель и станут доступны в конце февраля либо начале весны.