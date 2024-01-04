Как российские исполнители вернулись в хит-парады стран бывшего СССР

Российские исполнители, которые в 2022 году стали реже попадать в хит-парады в странах бывшего СССР, вернулись в них, следует из данных сервиса Apple Music, которые проанализировал РБК. Самый большой рост числа российских композиций — в Казахстане, где в 2022 году в хит-парады попадала только одна песня, а годом позже — уже пять, и в Белоруссии — девять композиций в 2023 году против трех в 2022 году. Число российских исполнителей в топ-10 выросло даже на Украине, в Литве и Эстонии.