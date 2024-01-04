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Технологии и медиа ,  
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Как российские исполнители вернулись в хит-парады стран бывшего СССР

Исполнители из России вернулись в хит-парады страны бывшего СССР

Российские исполнители, которые в 2022 году стали реже попадать в хит-парады в странах бывшего СССР, вернулись в них, следует из данных сервиса Apple Music, которые проанализировал РБК. Самый большой рост числа российских композиций — в Казахстане, где в 2022 году в хит-парады попадала только одна песня, а годом позже — уже пять, и в Белоруссии — девять композиций в 2023 году против трех в 2022 году. Число российских исполнителей в топ-10 выросло даже на Украине, в Литве и Эстонии.

Российские музыканты вернулись в хит-парады постсоветских стран
Технологии и медиа
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Светлана Прохорова
музыка СССР хит-парад
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