«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

Фото: Вадим Алисов / РИА Новости

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала. Дата и время показа пока не утверждены, однако телепрограмма в скором времени появится, уверяет представитель телеканала.

В прошлом году, 31 декабря 2018-го, комедию показывал «Первый канал». Эксклюзивные права на показ «Иронии судьбы» принадлежали ему с 2007 года, и на протяжении 10 лет каждое 31 декабря фильм выходил только в эфире «Первого». Однако в 2017 году комедию вместо него впервые показала «Россия 1». Тогда «Первый канал» объяснял это распределением пакета известных картин «Мосфильма» между двумя вещателями так: если в один год комедию Рязанова показывает «Россия 1», то два других известных фильма — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказскую пленницу» — показывает «Первый канал», на следующий год они меняются.

На запрос РБК — сохраняется ли «очередность» в показе картин — в пресс-службе «Первого канала» ответили, что телеканал не дает комментариев до публикации телепрограммы на своем сайте.

В последний день 2018 года самым популярным у россиян фильмом оказался «Любовь и голуби», который принес «Первому каналу» долю аудитории 24,3% среди россиян старше четырех лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый». «Иронию судьбы» в тот год посмотрели лишь 15% телезрителей, тогда комедию Рязанова показывала «Россия 1».

