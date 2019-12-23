Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 13:58
Прокурор запросил 3,5 года колонии для фигуранта дела о митингах в Москве Политика, 21:49 МГУ заинтересовался ценой на книгу историка Олега Соколова Общество, 21:46 Путин определил степень «вины России» в состоянии Чечни во время 90-х Политика, 21:45 История закрытых клубов: от королевы Марго до Маргарет Тэтчер РБК и Reef Residence, 21:26 Киев выразил протест Москве из-за запуска поездов по Крымскому мосту Политика, 21:08 Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих Общество, 20:57 «Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы» Технологии и медиа, 20:54 В Baring Vostok заявили о завершившемся «ничем» следствии по делу Калви Бизнес, 20:52 Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом России Спорт, 20:49 РФС смягчил наказание Гинеру накануне заседания исполкома Спорт, 20:43 Путин пошутил про решение демографических проблем России с помощью улиток Общество, 20:43 Как разработать план на случай форс-мажора РБК и Инфосистемы Джет, 20:41 Греция решила приостановить выдачу россиянина Винника Общество, 20:26 Медведев сообщил об условиях дополнительной помощи Белоруссии Политика, 20:24
Технологии и медиа ,  
0 
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»
Фото: Вадим Алисов / РИА Новости

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала. Дата и время показа пока не утверждены, однако телепрограмма в скором времени появится, уверяет представитель телеканала.

В прошлом году, 31 декабря 2018-го, комедию показывал «Первый канал». Эксклюзивные права на показ «Иронии судьбы» принадлежали ему с 2007 года, и на протяжении 10 лет каждое 31 декабря фильм выходил только в эфире «Первого». Однако в 2017 году комедию вместо него впервые показала «Россия 1». Тогда «Первый канал» объяснял это распределением пакета известных картин «Мосфильма» между двумя вещателями так: если в один год комедию Рязанова показывает «Россия 1», то два других известных фильма — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказскую пленницу» — показывает «Первый канал», на следующий год они меняются.

На запрос РБК — сохраняется ли «очередность» в показе картин — в пресс-службе «Первого канала» ответили, что телеканал не дает комментариев до публикации телепрограммы на своем сайте.

В последний день 2018 года самым популярным у россиян фильмом оказался «Любовь и голуби», который принес «Первому каналу» долю аудитории 24,3% среди россиян старше четырех лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый». «Иронию судьбы» в тот год посмотрели лишь 15% телезрителей, тогда комедию Рязанова показывала «Россия 1».
 

Теги: Новый год, Эльдар Рязанов, 2020 год, «Ирония судьбы», «Россия 1» ..., «Первый канал»
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter