В каком месяце россияне чаще всего ругались матом в соцсетях. Инфографика

В марте 2022 года россияне ругались матом в соцсетях больше всего. Но дневной рекорд был поставлен в феврале — 27 числа они оставили 375 тыс. матерных сообщений в соцсетях