В каком месяце россияне чаще всего ругались матом в соцсетях. Инфографика
В марте 2022 года россияне ругались матом в соцсетях больше всего. Но дневной рекорд был поставлен в феврале — 27 числа они оставили 375 тыс. матерных сообщений в соцсетях
Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+
*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).
Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+
*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).