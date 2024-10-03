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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Глава музыкального лейбла VK покинул компанию

Музыкальный лейбл VK Records покинул руководитель Виктор Абрамов. Поводом могло стать недовольство холдинга, говорят источники. Абрамов отмечает, что лейбл достиг «впечатляющих результатов», а он займется собственными проектами
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Виктор Абрамов
Виктор Абрамов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Директор музыкального лейбла VK Records (принадлежит холдингу VK) Виктор Абрамов 3 октября покинул компанию. Об этом РБК сообщил источник на музыкальном рынке, информацию подтвердили в VK.

По словам источника, Абрамова уволили. Поводом стало, в частности, недовольство руководства холдинга показателями лейбла. Команда Абрамова, по словам источника, перейдет под руководство исполнительного директора «VK Музыки» Дмитрия Миловзорова.

Сам Абрамов, комментируя свой уход, отметил, что за два года лейбл VK Records «достиг впечатляющего результата». «Команда и структура полностью выстроены, и я принял решение сфокусироваться на собственных проектах, — добавил он. — С VK мы остаемся в прекрасных отношениях и планируем сотрудничать по спецпроектам».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В пресс-службе VK подтвердили, что Абрамов принял решение покинуть компанию, но продолжит сотрудничество с холдингом в рамках специальных музыкальных проектов. VK Records при этом, по словам пресс-службы, продолжает свою работу и «готовится к новым релизам и запускам». В ближайшее время холдинг анонсирует «большое мероприятие по обновлению всего музыкального направления VK».

Музыкальный лейбл VK Records был создан в 2022 году в результате объединения VK Music Records (занимался продвижением поп-артистов) и VK Beats Records (работал с рэп-исполнителями). Он занимается продюсированием артистов, изданием и дистрибуцией музыки, а также спецпроектами в этой области. Компания сотрудничает с такими артистами, как Тима Акимов, Lariona, REX, Kumie, SAMPLIN, Мутки и т.д. В разделе «нас выбирают» лейбл перечисляет также Басту, Элджея и других артистов.

Абрамов до прихода в VK Records в 2022 году был гендиректором лейбла Invite Music, креативным директором группы компаний Black Star и сопродюсером лейбла Respect Production.

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