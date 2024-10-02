VK купил 10% в «Кассир.ру»

В капитал «Кассир.ру» вошел VK — соцсеть купила 10% билетного оператора. До 2021 года совладельцем компании был Альфа-банк, но он позже вышел из капитала

Фото: Андрей Любимов / РБК

VK закрыла сделку по приобретению десятипроцентной доли в ООО «Кассир.ру — национальный билетный оператор». Об этом РБК сообщил источник на билетном рынке и подтвердил близкий к компании источник.

Ориентировочная сумма сделки — порядка 500 млн руб.

Актив будет интегрирован в экосистему VK с целью повышения эффективности промоутерской деятельности на площадках компании, добавил источник, близкий к сторонам сделки.

Сейчас 62,74% в ООО «Кассир.ру — национальный билетный оператор» принадлежит продюсеру Евгению Финкельштейну, 22% — АО «АБ Холдинг», еще 12,25% — у Надежды Соловьевой, следует из данных ЕГРЮЛ.

В VK не стали комментировать РБК сделку, РБК отправил запрос в «Кассир.ру».

АО «АБ Холдинг» вошло в капитал «Кассир.ру» в августе 2023 года, это материнская компания Альфа-банка. Банк до этого сообщал, что стал стратегическим партнером компании. «Площадки и организаторы культурных событий получат доступ к высокотехнологичным финтехсервисам банка, а клиенты — преимущества при покупке билетов и повышенный кешбэк», — говорилось в релизе банка.

До этого в капитал билетного оператора входил TCS Group (головная компания Тинькофф Банка). Но в 2021 году банк вышел из капитала, передав свою долю (тогда 29,13%) обратно Евгению Финкельштейну.