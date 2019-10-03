Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 12:24
В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российской делегации Политика, 21:01 Путин оценил усилия Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе Политика, 20:53 Трамп продолжил настаивать на своем предложении в разговоре с Зеленским Политика, 20:50 РЖД во время визита Медведева на Кубу подписали контракт на €2 млрд Политика, 20:47 Президент МОК прокомментировал новое допинговое дело против России Спорт, 20:42 Facebook объявил о запуске приложения Threads для пользователей Instagram Технологии и медиа, 20:34 Зеленский ответил протестующим против «капитуляции» из-за Донбасса Политика, 20:33 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 20:25 Россия помогла Китаю с созданием системы оповещения о ракетном нападении Политика, 20:09 Дутерте заявил об офицерах ЦРУ на форуме «Валдай» в Сочи Политика, 20:08 Суд арестовал на 10 суток сына вице-президента МТС из-за погони в Москве Общество, 19:55 СМИ назвали кандидатов на пост спортивного директора московского «Динамо» Спорт, 19:54 Экспортеры газа отказались создавать картель по образу ОПЕК Экономика, 19:52 Путин встретился с Вышинским перед выступлением на «Валдае» Общество, 19:50
Технологии и медиа ,  
0 
Facebook объявил о запуске приложения Threads для пользователей Instagram
Threads позволит в два клика делиться со своими близкими друзьями фото и видео, которые будут видны только им. Также пользователи смогут устанавливать статус активности, в которой они находятся
Facebook FB $179,4 +2,99% Купить

Facebook объявил о запуске нового приложения для обмена фото- и видеоконтентом с другими пользователями — Threads. Об этом говорится в сообщении компании.

Новое приложение даст пользователям Instagram возможность автоматически делиться с близкими друзьями своими статусами, которые будут меняться в зависимости от различных факторов.

«Мы увидели необходимость для пользователей оставаться более связанными с узким кругом друзей в течение дня, чтобы они с помощью фото или видео могли рассказать им, что они делают или как себя чувствуют. Вот почему мы создали Threads, новый способ общения с близкими друзьями в выделенном приватном пространстве», — пояснили разработчики Facebook.

Годом ранее в Instagram (принадлежит Facebook) появилась функция «лучшие друзья», которая позволяет делиться исчезающими через 24 часа фото- и видеосообщениями Stories с ограниченным кругом друзей. Threads повторит эти функции, однако будет работать как отдельное приложение, в котором по сравнению с Instagram повышена конфиденциальность и скорость работы.

Новое приложение позволит отправлять фотографии или видео в личные сообщения своим близким друзьям всего за два нажатия: в окне, которое позволяет сделать селфи или снять видео, можно разместить иконки тех, кому есть желание тут же отправить визуальное сообщение.

Пользователи Threads смогут устанавливать в своих профилях еще и статус активности, в которой они сейчас находятся, например «учусь», «прокрастинирую», «нахожусь в движении» и пр.

Технологии и медиа
Для пользователей Instagram создадут конкурирующий со Snapchat сервис

О запуске нового приложения Facebook в конце августа со ссылкой на источники сообщало издание The Verge. В мае этого года соцсеть прекратила работу над приложением Instagram Direct, которое позволяет обмениваться личными сообщениями. Его тестировали в нескольких странах, но в итоге отказались от глобального запуска. Тем не менее функция Direct есть в самом приложении Instagram.

Автор: Анна Трунина
Теги: Facebook, интернет-сервис
Материалы по теме
В работе Instagram произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам в Instagram
Политика
Для пользователей Instagram создадут конкурирующий со Snapchat сервис
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter