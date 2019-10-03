Facebook объявил о запуске приложения Threads для пользователей Instagram

Threads позволит в два клика делиться со своими близкими друзьями фото и видео, которые будут видны только им. Также пользователи смогут устанавливать статус активности, в которой они находятся

Facebook объявил о запуске нового приложения для обмена фото- и видеоконтентом с другими пользователями — Threads. Об этом говорится в сообщении компании.

Новое приложение даст пользователям Instagram возможность автоматически делиться с близкими друзьями своими статусами, которые будут меняться в зависимости от различных факторов.

«Мы увидели необходимость для пользователей оставаться более связанными с узким кругом друзей в течение дня, чтобы они с помощью фото или видео могли рассказать им, что они делают или как себя чувствуют. Вот почему мы создали Threads, новый способ общения с близкими друзьями в выделенном приватном пространстве», — пояснили разработчики Facebook.

Годом ранее в Instagram (принадлежит Facebook) появилась функция «лучшие друзья», которая позволяет делиться исчезающими через 24 часа фото- и видеосообщениями Stories с ограниченным кругом друзей. Threads повторит эти функции, однако будет работать как отдельное приложение, в котором по сравнению с Instagram повышена конфиденциальность и скорость работы.

Новое приложение позволит отправлять фотографии или видео в личные сообщения своим близким друзьям всего за два нажатия: в окне, которое позволяет сделать селфи или снять видео, можно разместить иконки тех, кому есть желание тут же отправить визуальное сообщение.