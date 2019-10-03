Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин уволил главу ФСИН
Указ об увольнении главы ФСИН Геннадия Корниенко все-таки опубликовали.
- 1 октября РБК сообщил, что проект указа об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко уже подготовлен и будет обнародован в ближайшее время.
- На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа «не было».
- Опубликованный сегодня указ датирован 30 сентября.
- Этим же документом Путин отправил в отставку пятерых генералов и двух прокуроров.
Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов
В Сеть попала информация клиентов кредитной организации. В банке заверили, что их средства в безопасности, поскольку в выложенной базе не было кодов CVV.
- Основная версия утечки — действия одного из сотрудников банка.
- Проверка всех систем и процессов банка показала, что взлома и хакерской атаки не было.
- Предположительно, кто-то из сотрудников физически разобрал компьютер с соответствующей информацией и изъял жесткий диск.
- Сообщалось, что в Сеть попали данные 60 млн карт. Однако Сбербанк подтвердил утечку данных 200 клиентов уральского филиала. Банк заявил, что их средства в безопасности.
Выступление главы делегации России в ПАСЕ прервали криками
- В ходе выступления Петра Толстого на дебатах по протестам в ходе выборов в Мосгордуму в Парламентской ассамблее совета Европы активист прервал его выкриками из зала про «террористическое российское государство».
- «Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии», — отметил Толстой. После этого кричавшего выдворили из зала, а Толстой продолжил свое выступление.
- Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не довольны тем, что внутрироссийские дела обсуждаются где-то еще.