Что случилось за день. Главные новости РБК

Медведев уволил главу Росгидромета

Причины отставки Максима Яковенко, который возглавлял Росгидромет с осени 2017 года, не известны. В разговоре с РБК за пару часов до отставки Яковенко опровергал сообщения об увольнении.

В марте 2018 года Росгидромет предложил создать госкорпорацию, которая должна объединить все российские метеослужбы, чтобы оптимизировать финансирование из бюджета.

В начале сентября 2019 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин анонсировал «серьезную реорганизацию» Росгидромета.

ВТБ станет акционером «Ростелекома» в рамках сделки с Tele2

В соответствии с указом президента «Ростелеком» должен провести дополнительную эмиссию в пользу ВТБ.

Точный размер доли, которую должен получить банк в капитале «Ростелекома», в указе не называется, отмечается лишь, что доля государства должна составлять не менее 33,2%.

При этом, в соответствии с указом, государство совместно с ВЭБ.РФ и ВТБ должно сохранить контроль более чем над 50% акций «Ростелекома».

Сам «Ростелеком» станет 100%-ным (сейчас 45%) владельцем «Т2 РТК Холдинг», которому принадлежит бренд Tele2.

Путин заявил о предотвращенной гражданской войне в России

Президент выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».