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Что случилось за день. Главные новости РБК
Увольнение глав ФСИН и Росгидромета, выступление Путина на «Валдае», утечка данных клиентов Сбербанка, скандал с российской делегацией в ПАСЕ, переход Tele2 под контроль «Ростелекома». Главные события — в обзоре РБК

Путин уволил главу ФСИН

Указ об увольнении главы ФСИН Геннадия Корниенко все-таки опубликовали.

  • 1 октября РБК сообщил, что проект указа об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко уже подготовлен и будет обнародован в ближайшее время.
  • На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа «не было».
  • Опубликованный сегодня указ датирован 30 сентября.
  • Этим же документом Путин отправил в отставку пятерых генералов и двух прокуроров.

Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов

В Сеть попала информация клиентов кредитной организации. В банке заверили, что их средства в безопасности, поскольку в выложенной базе не было кодов CVV.

  • Основная версия утечки — действия одного из сотрудников банка.
  • Проверка всех систем и процессов банка показала, что взлома и хакерской атаки не было.
  • Предположительно, кто-то из сотрудников физически разобрал компьютер с соответствующей информацией и изъял жесткий диск.
  • Сообщалось, что в Сеть попали данные 60 млн карт. Однако Сбербанк подтвердил утечку данных 200 клиентов уральского филиала. Банк заявил, что их средства в безопасности.

Выступление главы делегации России в ПАСЕ прервали криками

  • В ходе выступления Петра Толстого на дебатах по протестам в ходе выборов в Мосгордуму в Парламентской ассамблее совета Европы активист прервал его выкриками из зала про «террористическое российское государство».
  • «Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии», — отметил Толстой. После этого кричавшего выдворили из зала, а Толстой продолжил свое выступление.
  • Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не довольны тем, что внутрироссийские дела обсуждаются где-то еще.

Медведев уволил главу Росгидромета

Причины отставки Максима Яковенко, который возглавлял Росгидромет с осени 2017 года, не известны. В разговоре с РБК за пару часов до отставки Яковенко опровергал сообщения об увольнении.

  • В марте 2018 года Росгидромет предложил создать госкорпорацию, которая должна объединить все российские метеослужбы, чтобы оптимизировать финансирование из бюджета.
  • В начале сентября 2019 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин анонсировал «серьезную реорганизацию» Росгидромета.

ВТБ станет акционером «Ростелекома» в рамках сделки с Tele2

В соответствии с указом президента «Ростелеком» должен провести дополнительную эмиссию в пользу ВТБ.

  • Точный размер доли, которую должен получить банк в капитале «Ростелекома», в указе не называется, отмечается лишь, что доля государства должна составлять не менее 33,2%.
  • При этом, в соответствии с указом, государство совместно с ВЭБ.РФ и ВТБ должно сохранить контроль более чем над 50% акций «Ростелекома».
  • Сам «Ростелеком» станет 100%-ным (сейчас 45%) владельцем «Т2 РТК Холдинг», которому принадлежит бренд Tele2.

Путин заявил о предотвращенной гражданской войне в России 

Президент выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

  • Под угрозой гражданской войны страна находилась в 1990-е, однако избежать этого удалось благодаря патриотизму, мужеству, терпению и трудолюбию российских граждан, сказал президент.
  • По словам Владимира Путина, наряду с внутриполитическими, экономическими и социальными проблемами страна подверглась агрессии международного терроризма, что могло подвести ее к развалу и распаду.
  • Также глава государства затронул тему войны в Сирии. По мнению Путина, операция ВКС России позволила предотвратить проникновение «сотен или даже тысяч вооруженных головорезов» на территорию страны и соседних государств.
Автор: Константин Ткаченко
Теги: главные новости, РБК
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