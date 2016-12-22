Глава NASA заявил об «усердной» работе по отказу от российских РД-180

Директор NASA Джим Брайденстайн в интервью телеканалу C-Span заявил, что американские разработчики трудятся над тем, чтобы создать альтернативу российским ракетным двигателям РД-180, используемых в американских ракетах Atlas.

«США усердно работают над тем, чтобы не зависеть от двигателей РД-180», — сказал он, добавив, что NASA выделяется среди всего федерального правительства.

Он пояснил, что когда отношения между Соединенными Штатами и другими странами осложняются, NASA в состоянии поддерживать эти отношения на прежнем уровне.

Соглашение на поставку 101 российского ракетного двигателя РД-180 в США было заключено в 1997 году. Однако после введения антироссийских санкций в 2014 году, конгресс США поручил Пентагону разработать собственные двигатели, которые бы позволили ВВС США к 2019 году полностью отказаться от РД-180.

В июне 2016 года замглавы Министерства обороны США Роберт Уорк заявил, что бюджет американских ВВС не обладает достаточной гибкостью, чтобы обеспечить резкую замену ракетных двигателей РД-180 более дорогостоящими аналогами из США.

В сентябре того же года газета The Wall Street Journal узнала, что ​Пентагон не сможет отказаться от импорта двигателей РД-180 до 2025 года, а может быть еще дольше. Однако в октябре 2017 года стало известно, что компания Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-4, которым, по плану американских властей, оснастят ракеты Vulcan. Ими Вашингтон намерен заменить ракеты Atlas V, оснащенные российскими РД-180.