Суд оштрафовал Apple на ₽400 тыс. за неудаление двух подкастов

Суд в Москве оштрафовал Apple на ₽400 тыс. за неудаление двух подкастов

Московский суд оштрафовал Apple на 400 тыс. руб. за неудаление двух подкастов, в которых Росмолодежь нашла запрещенный контент

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Мировой суд участка № 422 Таганского района Москвы признал американскую Apple Distribution International LTD (подразделение производителя смартфонов, компьютеров и другой электроники Apple) виновной в неудалении запрещенного контента и назначил штраф в 400 тыс. руб., передает корреспондент РБК с заседания.

Поводом для возбуждения дела стали подкасты «Любовь в миниатюре» и Adorable home. Росмолодежь усмотрела в них фейки о специальной военной операции и информацию, склоняющую несовершеннолетних к совершению противоправных нарушений, сообщили на заседании. Роскомнадзор направлял Apple уведомление, но компания не отреагировала на него в течение 24 часов.

При этом компания впервые обвинялась по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Максимальный штраф по этой статье — 4 млн руб., минимальный — 800 тыс. руб. Назначенный Apple штраф меньше указанной суммы с учетом доводов, представленных защитой, сообщили на оглашении решения. Сами доводы прозвучали в части заседания, закрытой для СМИ. Защита американской компании ходатайствовала о таком формате, сославшись на то, что в объяснениях защиты будет содержаться конфиденциальная информация.

Как Apple присутствует в России

2 марта 2022 года Apple прекратила поставки и продажи своей техники в России на фоне начала военной спецоперации на Украине. 6 марта того же года компания остановила работу сервиса мобильных платежей Apple Pay. Сейчас техника компании доступна в России по схеме параллельного импорта, то есть ввозится без разрешения правообладателя.

До перечисленных событий у Apple в России был офис, но в апреле этого года стало известно, что компания в 10 раз сократила арендуемую площадь московского офиса, хотя и продлила аренду до 2027 года.

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