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Компания с долей Потанина купила российскую «дочку» EPAM Systems

«Рексофт», долей в котором владеет Владимир Потанин, купил «дочку» EPAM Systems в России
Компания «Рексофт» купила правообладателя «дочки», основанной белорусом американской EPAM Systems Inc., которая в прошлом году покинула российский рынок. Эксперты оценивают сумму сделки в диапазоне от 1 млрд до 6 млрд руб.
Фото: epam.com
Фото: epam.com

Российский разработчик «Рексофт» купил 100% RNT Group — правообладателя ООО «ЭПАМ Систэмз», «дочки» компании EPAM Systems Inc. в России, говорится в сообщении покупателя, поступившим в РБК. Сумма сделки в нем не приводится.

Сделка получила одобрение регуляторов в России и США и была юридически завершенa в августе, говорится в сообщении. Отмечается, что условия сделки не содержат опцион на обратный выкуп. Планируется, что объединение займет около года, а общий штат сотрудников превысит 1500 человек.

Компания EPAM была основана в 1993 году в США белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным. Занимается разработкой цифровых и физических продуктов, а также цифровых платформ, в том числе для онлайн-коммерции. Штаб-квартира находится в США, в штате Пенсильвания. Среди партнеров EPAM Microsoft, Adobe, IBM и другие. В апреле 2022 года ЕРАМ объявил о выходе из России. В компании заявили, что релоцируют местный персонал в другие страны. EPAM продолжила работу в Белоруссии и усилила набор сотрудников в Европе, Центральной Азии, Индии и Латинской Америке. Сейчас компания работает более чем в 40 странах, в том числе на Украине. Выручка во втором квартале — $1,17 млрд, операционный доход — $144,3 млн. Почти все акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Капитализация по состоянию на 2 августе составляла $13,7 млрд.

По данным Rusprofile, в 2022 году у «ЭПАМ Систэмз» выручка снизилась на 48% по сравнению с показателем за предыдущий год, до 15 млрд руб., чистый убыток составлял 3 млрд руб.

«Рексофт» основан в 1991 году в Санкт-Петербурге. Разрабатывает цифровые решения для банков, финансовых, IТ, телекоммуникационных, логистических, медийных и транспортных компаний, госсектора, ретейла и гостиничного бизнеса. Выручка по итогам 2022 года составляла 1,1 млрд руб., чистый убыток — 236 млн руб. Принадлежит ООО «Группа Рексофт».

В прошлом году владельцем 20% «Группы Рексофт» стала структура «Интерроса» Владимира Потанина. Как говорил он в интервью в мае прошлого года, это приобретение стратегически важно на фоне сворачивания сервисов в России западными технологическими компаниями, такими как Accenture, EPAM и SAP, которые освободили нишу на очень востребованном рынке.

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По данным Rusprofile, еще 53,65% «Группы Рексофт» принадлежат «Квадра++», 14,06% — «Некстстеп», 12,3% — Михаилу Косилову.

Какой могла быть сумма сделки

Исполнительный директор и партнер Advance Capital Артур Шубаев отметил, что «Рексофт» получает сильный актив, «возможно, один из последних крупных международных игроков с сильным брендом, который может значительно усилить его экспертизу в заказной разработке и помочь закрыть полный спектр услуг для клиентов».

Инвестстратег «Арикапитала» Сергей Суверов считает, что из слов Потанина о «Рексофте» следует, что у «Интерроса» есть амбиция сделать компанию отраслевым лидером. Он предположил, что и «Рексофт», и покупаемая компания сейчас могут быть относительно равными по капитализации (около 3 млрд руб.), но затруднился оценить сумму сделки.

Руководитель спецпроектов RU-CENTER Алексей Замесов говорит, что для EPAM продажа стратегу может быть возможностью покинуть страну «за ноль» и не нести затрат на закрытие бизнеса, а «Рексофт» он назвал комфортным покупателем. По его оценке, сумма сделки могла составить менее 1 млрд руб. «С другой стороны, очевидно, что собранная команда с выстроенными процессами представляет интерес и для других стратегов, поэтому исходя из типовой оценки выручки и рентабельности получается оценка в 5–6 млрд руб.», — оговорился Замесов. Он также отметил, что 1500 сотрудников, из которых не меньше 50% инженеров и разработчиков — серьезный ресурс, который позволит «браться за масштабные задачи». «Очевидно, у сделки есть существенный синергетический эффект. Меню компетенций, которое может предложить группа, стало шире, появилась возможность брать проекты, недоступные ранее. Кроме того, можно будет оптимизировать R&D (исследования и разработки. — РБК) разделив сферы компетенций», — заключил эксперт.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
IT-технологии сделки M&A разработчики продажа активов
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