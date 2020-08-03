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Технологии и медиа ,  
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Глава Минпромторга заявил о планах развития сетей 6G в России

Первоочередной задачей Денис Мантуров назвал внедрение сетей пятого поколения, но научно-исследовательские работы по 6G, по словам министра, уже ведутся
МТС MTSS ₽328,2 +0,2% Купить
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В России есть планы развития сетей связи шестого поколения (6G), но пока они находятся на начальном этапе, речь идет лишь о научно-исследовательских работах (НИР). Об этом в интервью агентству ТАСС заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Пока только могу сказать, что это на уровне нировских подходов, которые есть у компаний-производителей «железа» и у дизайн-центров, которые занимаются ИТ-продуктами», — сказал глава ведомства.

Мантуров особо отметил, что, прежде чем говорить о сетях 6G, сначала надо развивать сеть 5G. По его словам, после окончательной отмашки от Минкомсвязи российским компаниям понадобится от года до трех лет для запуска инвестиционных проектов по созданию сетей пятого поколения.

МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G
Технологии и медиа
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В конце июля первой компанией в России, получившей лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G, стали «Мобильные ТелеСистемы», работающие под брендом МТС. Там отметили, что первыми пользователями создаваемой сети станут крупные предприятия и бизнес. Речь идет, например, о нефтегазовых компаниях, которые при ее помощи смогут вести мониторинг своих трубопроводов.

Изначально предполагалось, что частоты в диапазоне 24,25–24,65 ГГц будут выставлены на аукцион, но на заседании 17 марта Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) приняла решение выделить данную полосу частот для развития 5G неопределенному кругу лиц. Такая формулировка означает, что их могут получить те компании, которые подадут соответствующую заявку.

Автор: Артем Филипенок
Теги: МТС, 5G
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