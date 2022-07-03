Минобороны Британии сообщило о взломе своих страниц в соцсетях

Вид на здание Министерства обороны Великобритании (Фото: Stefan Wermuth / Reuters)

Неизвестные взломали страницы вооруженных сил Великобритании в Twitter и YouTube, сообщил представитель Министерства обороны, передает Reuters.

«Нам известно о взломе учетных записей армии в Twitter и YouTube, и в настоящий момент ведется расследование. Мы предельно серьезно относимся к информационной безопасности и работаем над решением проблемы», — сказал он.

Ранее 3 июля неизвестные несколько раз поменяли название аккаунта британской армии в Twitter, а также установили на аватарку фото обезьяны с раскрашенным лицом, писала Daily Mail. Хакеры публиковали якобы от Минобороны Британии записи о розыгрышах невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Канал британской армии на YouTube заменили учетной записью с рекламой криптовалют. В прямом эфире было показано ненастоящее интервью основателя Tesla Илона Маска, где он говорит о криптовалюте. Пока ни одна группировка не брала на себя ответственность за взлом.