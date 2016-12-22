Сборы зарубежных фильмов упали в российских кинотеатрах на четверть

Зарубежные фильмы за первое полугодие 2018 года потеряли четверть сборов, зато отечественные собрали на 57,4% больше. За этот период сократилась также посещаемость российских кинотеатров, несмотря на снижение стоимости билетов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В первом полугодии 2018 года в российском прокате просели сборы иностранных фильмов, свидетельствуют данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

За первые шесть месяцев зарубежные фильмы собрали 17,116 млрд руб., что на 25,8% меньше показателя прошлого года. От общего объема сборов ленты иностранного производства обеспечили себе 62,5%. Просмотры зарубежных фильмов тоже сократились: посмотреть их пришли 65,6 млн человек, или 60,7% от числа всех зрителей за полугодие, что на 27,6% меньше, чем в 2017 году.

Зато отечественное кино на подъеме. С января по июль российская продукция собрала в кинотеатрах на 57,4% больше, чем в этот же период 2017-го, увеличив суммарные сборы до 10,261 млрд руб. Стало больше и зрителей: на российские фильмы пришли 42,4 млн человек, или на 58,7% больше.

Всего за первое полугодие 2018 года жители России потратили на билеты в кинотеатры 27,4 млрд руб., это на 7,5% меньше прошлогоднего показателя. Снизилось и количество проданных билетов — с 116,5 млн до 108 млн штук.

По итогам 2017 года иностранные картины в российском прокате также не показали большого успеха: рост оказался незначительным: +1,2% по кассе и +0,7% по посещаемости. Продажи билетов на российское кино в прошлом году превысили показатели предыдущего 2016 года на 10,3%.​