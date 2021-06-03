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Технологии и медиа ,  
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Стала известна дата презентации новой версии Windows

Компания Microsoft представит новую версию Windows 24 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании. Об этом же написал портал The Verge.

В новое программное обеспечение будут включены дополнительные возможности для разработчиков и способы более простого налаживания связей между пользователями и сообществами. Сначала новое программное обеспечение протестируют так называемые инсайдеры Windows, а затем оно станет доступно широкой публике, пишет Bloomberg. Это, предположительно, произойдет осенью.

Ранее гендиректор Micorsoft Сатья Наделла заявлял, что новая версия Windows станет «одним из самых значительных изменений» операционной системы для компьютеров в этом десятилетии.

Материал дополняется.

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