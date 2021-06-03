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Евтушенков объявил о трансформации МТС в ИТ-компанию

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью РБК назвал конечную цель трансформации телекоммуникационной МТС  — она должна стать ИТ-компанией. Эта одна из причин смены президента МТС в марте 2021 года
МТС MTSS ₽339,25 +0,24% Купить
Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

МТС, подконтрольная АФК «Система» (владеет прямо и косвенно 56,99%), «очень активно» идет по пути трансформации из телекоммуникационного оператора в ИТ-компанию, потому что для таких компаний действуют другие мультипликаторы оценки на бирже. Об этом в интервью РБК рассказал основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков.

«Перед компанией ставится задача по созданию экосистемы МТС, где помимо телекоммуникационного бизнеса будет и целый ряд других направлений — искусственный интеллект, облачные технологии, финтех, медиа, развлечения и многое другое», — отметил бизнесмен.

Владимир Евтушенков — РБК: «К удивлению многих, мы выжили»
Бизнес
Владимир Евтушенков

Этой трансформацией Евтушенков объяснил то, что в марте 2021 года МТС не продлила контракт со своим президентом Алексеем Корней. Несмотря на «исключительные операционные и рекордные финансовые результаты МТС, достигнутые под его руководством в течение последних трех лет», как отмечали в «Системе», на этом посту Корню сменил Вячеслав Николаев, работавший до этого его первым заместителем по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Перед Николаевым поставили цель упрочить рыночные позиции компании «как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив тем самым глобальную трансформацию бренда МТС», — отмечал председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков (сын Владимира Евтушенкова).

Для трансформации МТС в ИТ-компанию «нужна и другая степень риска, и другое креативное мышление, и другие взаимоотношения с людьми», — говорит теперь Евтушенков-старший. «Я понимаю, что мы можем потерять одно (лидерство на телекоммуникационном рынке. — РБК) и не получить второе (ИТ-компанию). Алексей Корня как бывший финансист сдерживал смещение фокуса — тратить деньги не на основной бизнес, а на развитие каких-то вещей, которые дадут результат потом», — пояснил он.

МТС развивает различные виды ИТ-услуг уже несколько лет. По итогам 2020 года из общей выручки компании в России в размере 488,5 млрд руб. на услуги мобильной и фиксированной связи приходился 81%, а остальное принесли МТС Банк, системная интеграция, продажа оборудования и др. Компания не раскрывала размер выручки от облачных и цифровых решений, но отмечала, что за год этот показатель вырос на 25%.

Совет директоров не продлил контракт президента МТС
Технологии и медиа
Вячеслав Николаев

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В середине мая «Ведомости» со ссылкой на Николаева сообщили, что МТС до конца 2021 года может вывести в отдельную компанию значительную часть своей инфраструктуры: мобильные и фиксированные сети связи, коммутационное оборудование, облачный бизнес, включая дата-центры, а также МГТС. Рабочее название новой структуры — МТС Web Services (по аналогии с Amazon Web Services). На базе этой инфраструктуры «большая» МТС будет оказывать традиционные для себя услуги, например мобильной связи и доступа в интернет, при этом будущая компания также сможет разрабатывать новые услуги и предлагать их внешним заказчикам.

Евтушенков в интервью РБК выразил мнение, что новая компания, создаваемая через выделение инфраструктурной части бизнеса МТС «имеет все необходимое, чтобы стать лидером в реализации масштабных цифровых проектов». На вопрос, можно ли уже сейчас назвать МТС — IT-компанией, он ответил: «Это должен сказать рынок».

Авторы
Анна Балашова Анна Балашова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
МТС Владимир Евтушенков
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