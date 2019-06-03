Роскачество назвало самые безопасные приложения для обучения детей чтению

В Роскачесте рассказали о критериях, на которые стоит обратить внимание при выборе приложения для обучения ребенка чтению, и проанализировали такие приложения на безопасность

Фото: Carmen Jaspersen / DPA / ТАСС

Эксперты Роскачества изучили 16 популярных приложений для iOS и Android, предназначенных для обучения детей чтению, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Роскачество оценивало приложения по ряду критериев, среди которых:

наличие рекламы и возможности ее отключить,

наличие инструкции по использованию,

информация о методике обучения,

навязывание встроенных покупок,

запрос доступа к файлам, микрофону, камере,

родительский контроль,

запрос персональных данных и их шифровка при хранении и передаче,

наличие вредоносного ПО.

Лучшим таким приложением на iOS эксперты Роскачества считают «Читания. Учимся читать», на Android — «Буковки: учимся читать по слогам для детей 5–6 лет». Наибольшее количество баллов (5) по безопасности получило приложение «Буковки: учимся читать весело!», следом идет «Читания. Учимся читать!» (4,76 балла). Остальные приложения получили в районе 4,1–4,2 баллов.

Ни в одном из проверенных приложений Роскачество не обнаружило вредоносного программного обеспечения. Кроме того, обследованные приложения не требуют доступа к микрофону, камере гаджета, контактам и т.п., а также не передают в интернет персональные данные (ни одно из приложений не собирает данные в полном объеме).