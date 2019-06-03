Роскачество назвало самые безопасные приложения для обучения детей чтению

Эксперты Роскачества изучили 16 популярных приложений для iOS и Android, предназначенных для обучения детей чтению, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.
Роскачество оценивало приложения по ряду критериев, среди которых:
- наличие рекламы и возможности ее отключить,
- наличие инструкции по использованию,
- информация о методике обучения,
- навязывание встроенных покупок,
- запрос доступа к файлам, микрофону, камере,
- родительский контроль,
- запрос персональных данных и их шифровка при хранении и передаче,
- наличие вредоносного ПО.
Лучшим таким приложением на iOS эксперты Роскачества считают «Читания. Учимся читать», на Android — «Буковки: учимся читать по слогам для детей 5–6 лет». Наибольшее количество баллов (5) по безопасности получило приложение «Буковки: учимся читать весело!», следом идет «Читания. Учимся читать!» (4,76 балла). Остальные приложения получили в районе 4,1–4,2 баллов.
Ни в одном из проверенных приложений Роскачество не обнаружило вредоносного программного обеспечения. Кроме того, обследованные приложения не требуют доступа к микрофону, камере гаджета, контактам и т.п., а также не передают в интернет персональные данные (ни одно из приложений не собирает данные в полном объеме).