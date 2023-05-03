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Советский спутник предупреждения о ракетной атаке сгорел в атмосфере

NORAD: советский спутник предупреждения о ракетном нападении «Космос-2222» сошел с орбиты
Спутник предупреждения о ракетном нападении «Космос-2222» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере 3 мая, объявили в Пентагоне. Спутник был запущен в 1992 году, его масса составляла 1,9 т
Фото: ESA / Global Look Press
Фото: ESA / Global Look Press

Спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Космос-2222» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты и вошел в атмосферу 3 мая. В настоящее время объект больше не отражается в системе наблюдения.

Ракета-носитель «Молния-М» со спутником «Космос-2222» была запущена с космодрома Плесецк 25 ноября 1992 года. Аппарат входил в систему обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США «Око». Масса аппарата составляла 1,9 т, в 1995-м он перестал работать.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что в США разрабатываются программы отслеживания российских и китайских спутников, которые могут угрожать американским космическим аппаратам. Генерал-лейтенант Филип Гаррант пояснил, что США стремятся обеспечить «глобальную возможность точно идентифицировать противника, совершающего орбитальную атаку», для чего увеличивают финансирование соответствующих наземных и космических систем.

В частности, в 2024-м финансовом году предполагается выделить $584 млн на программы слежения за объектами на околоземной орбите, что на $100 млн больше, чем в 2023-м, отмечает SpaceNews. Большая часть расходов приходится на программы мониторинга геостационарных орбит, где расположены наиболее дорогостоящие американские военные спутники.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
спутник США космос баллистические ракеты мониторинг
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